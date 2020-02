Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W najbliższych dniach każdy, kogo dotknęło przestępstwo będzie mógł skorzystać bezpłatnie z pomocy prawnej w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W akcję zaangażowały się placówki z naszego regionu, wyznaczając specjalne dyżury.

22 lutego obchodzimy Europejski Dzień Ofiar, który został ustanowiony przez Parlament Europejski na terenie Unii w 1988 r. W Polsce obecny jest on od 2003 roku, kiedy to Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o udzielaniu wsparcia ofiarom przestępstw.

W związku ze zbliżającą się datą 22 lutego, Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który trwać będzie od 21 do 28 lutego. Podstawowym celem akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

– Dzień 22 lutego nie jest okazją do świętowania. To dzień, kiedy w sposób szczególny powinniśmy zwracać uwagę na osoby poszkodowane w wyniku przestępstw, których setki tysięcy jest wśród nas. Każdy może stać się ofiarą przestępstwa, np. przemocy domowej, kradzieży, rozboju, wypadku drogowego. Dlatego warto wiedzieć, jakie prawa mają ofiary przestępstw w świetle prawa polskiego. Najważniejsze jednak jest, żeby pamiętać o tych osobach przez cały rok. Dotyczy to zwłaszcza dzieci poszkodowanych, np. w wyniku przemocy, one zwłaszcza potrzebują troski i opieki – informuje Simona Wójtowicz, koordynator Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli.

W tym ośrodku na co dzień można szukać wsparcia. W poniedziałki od 8.00 do 15.00, wtorki w godzinach 8.00-20.00, środy 8.00-15.00, czwartki 13.00-20.00, piątki 8.00-20.00, a w soboty od godziny 10.00 do 14.00.

Ośrodek mieści się w budynku przy ul. Ofiar Katynia 8a i oferuje całodobowe dyżury pod telefonem 530 310 340. Ofiarom przestępstw udziela m.in. pomocy prawnej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, psychiatrycznej i materialnej.

W akcję „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się również sądy z naszego regionu, wyznaczając dyżury. Sąd Rejonowy w Nisku prowadzić je będzie w dniach 24- 28 lutego. Odbywać się one będą w budynku przy ul. 3 Maja 32, gdzie od poniedziałku do środy w godzinach 10.00-12.00 w pokojach 9 i 11 będzie można szukać pomocy. W kolejnych dniach, od czwartku do piątku, w tych samych godzinach dyżury będą mieć miejsce w budynku Sądu przy ul. Wolności 14 w pokojach 102 i 105.

W Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli dyżury zaczną się już 21 lutego, kiedy to w godzinach 14.00-15.00 odbywać się będą one w pokoju 3.41 na trzecim piętrze. 24 lutego miejsce i godziny dyżuru się nie zmienią. W tych dniach pełnić go będzie Kurator zawodowy I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych. 25 i 26 lutego w godzinach 8.00–10.00 w pokoju 0.25 na parterze dyżur pełnić będzie starszy asystent sędziego. 27 i 28 dyżur ponownie pełniony będzie przez kuratora zawodowego I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych. Tak jak wcześniej będzie on miał miejsce w pokoju 3.41 w godzinach 14.00-15.00.

