Tworzysz nową stronę swojej firmy? Pozycjonuj się i spraw, by ta praca miała sens!

W czasach, gdy głównym kanałem naszej codziennej komunikacji jest Internet, to firmowa strona internetowa będzie pierwszą i często jedyną rzeczą, z jaką zetknie się nasz klient, zanim podejmie decyzję o zakupie wyrobu czy usługi. Trzeba więc zadbać o to, by towarzyszyły temu jak najlepsze wrażenia, najpierw jednak dołożyć starań, by tych potencjalnych klientów mogło być jak najwięcej. Truizm? Nie do końca!

Większość ruchu na stronach generuje obecnie wyszukiwarka

Ile kosztuje przygotowanie dobrej strony internetowej? Dawno minęły czasy, gdy prosta wizytówka zrobiona w jeden wieczór mogła stanowić jakkolwiek użyteczne rozwiązanie. Porządna, efektowna, bezpieczna witryna oparta na dającym możliwość samodzielnych aktualizacji CMS-ie to jak wiemy wydatek kilku tysięcy złotych. Jeśli jej funkcje mają być bardziej rozbudowane i ma pełnić rolę np. platformy sprzedażowej, koszty te potrafią bardzo urosnąć. Czy możemy sobie pozwolić na to, by taka inwestycja poszła na marne? A tak może być, jeśli nie zadbamy o skuteczną promocję! Internet daje nowe możliwości, jednocześnie jednak stawia nas przed wyzwaniami. Jednym z nich jest fakt, że w szeregu branż – zwłaszcza w przypadku np. sklepów internetowych – konkurujemy z niezliczonymi wprost rywalami z całego kraju. Przeciętny konsument tymczasem nie ma dość cierpliwości, by przeglądać więcej ofert, jeśli jego oczom ukaże się już jedna spełniająca oczekiwania. Jak do niej dotrze? Oczywiście przez Google, to tam zaczynamy zazwyczaj każde zakupy. Jak zauważają więc fachowcy z firmy AFTERWEB:

Każdy przedsiębiorca chce, by jego firma znalazła się na szczycie wyszukiwarki Google. Powód jest prosty, uzyskanie najwyższych pozycji to gwarancja prężnego rozwoju każdego biznesu. Pozycjonowanie stron i Google Ads to obecnie najbardziej skuteczne sposoby na dotarcie do klienta. Wydając stosunkowo niewielką kwotę możemy osiągnąć duży zwrot w bardzo krótkim czasie. Internet to niesamowite źródło potencjalnych klientów. Dzięki wyszukiwarce każdy podmiot gospodarczy może rozwinąć biznesowe skrzydła i trafić ze swoimi usługami do potencjalnych odbiorców z całego kraju! Pozycjonowanie? Tylko skuteczne! Myśląc o inwestycji w pozycjonowanie strony internetowej warto stawiać na pewne rozwiązania dające długotrwały efekt. AFTERWEB Wrocław tworzy skuteczne kampanie, które prowadzą do uzyskania wysokich, stabilnych pozycji. Zatrudniając najlepszych specjalistów wypracowaliśmy model pozycjonowania, który gwarantuje wysokie pozycje bez narażania strony klienta na późniejszy szybki spadek.

Droga do sukcesu jest więc oczywista, jednak wkroczenie na nią jest takie proste. Bezpowrotnie minęły czasy, gdy pozycjonowanie stron sprowadzało się do napisania tekstów i pozyskania ogromnej ilości dowolnych linków. To dlatego może nam grozić spadek – algorytmy Google są nieubłagane wobec tych, którzy chcieliby urosnąć w ich oczach zbyt szybko. Jak więc nie zmarnować swoich pieniędzy i sprostać zarówno im, jak i rywalom? Sięgnąć po pomoc doświadczonych fachowców z profesjonalnej agencji!

Pozycjonowanie wymaga czasu, zatem nie zwlekaj z rozpoczęciem!

Oprócz pomocy specjalistów potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy: cierpliwości. Czas, jaki pochłonie nam marsz ku szczytowi może być różny i nigdy nie da się go przewidzieć z dużą precyzją. Jeśli jakakolwiek agencja SEM składa obietnice błyskawicznych efektów, lepiej nie zaprzątać sobie nią głowy! Wydawaj swoje pieniądze rozważnie!

Wszystko zależy od konkretnych okoliczności: sytuacji na rynku, liczby rywali, ich aktywności, ale w pewnym stopniu także tego, na ile my sami będziemy otwarci na współpracę z zajmującym się naszą stroną zespołem SEM. Konieczne będzie bowiem wprowadzenie wielu zmian. Dziś optymalizacja to nie tylko nowe teksty, choć bez nich się nie obejdzie. To także ingerencja w budowę i wiele innych technicznych aspektów funkcjonowania witryny! Jest to zatem jednocześnie kolejny argument za tym, aby pozwolić fachowcom działać od razu, najlepiej jeszcze na etapie jej budowy – unikniemy kosztów ponownej pracy nad tym samym.

A jest jej niemało. Zarówno użytkownicy, jak i roboty Google, cenią sobie np. przejrzystą, wygodną strukturę i nawigację, szybkość ładowania, czy przystosowanie do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. A to tylko kilka widocznych na pierwszy rzut oka cech spośród wielu innych, o które należy zadbać.

Niezwłoczne przystąpienie do działania niejednokrotnie pozwoli nam osiągnąć nasze cele taniej także dzięki temu, że stanie się to szybciej. Konkurencyjność wielu fraz rośnie bowiem wraz z upływem czasu. Nie zwlekaj zatem – to się po prostu nie opłaca!