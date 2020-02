Prowadzisz firmę i chciałbyś zautomatyzować podstawowe procesy kadrowe w swojej firmie? Zamień swój dotychczasowy rejestrator czasu pracy swoich pracowników na nowoczesny system w formie aplikacji mobilnej. Obecnie twój smartphone może rejestrować czas pracy Twoich pracowników, a ty na bieżąco będziesz miał zapisywane informacje w jednym miejscu.

Rejestracja czasu pracy – najczęstsze problemy w firmach

Prawidłowe wyliczenie czasu pracy dla każdej zatrudnionej osoby to obowiązek pracodawcy. Działy kadr i płac pilnie przestrzegają przyjętych norm czasu pracy, które są ściśle określone w Kodeksie pracy, ponieważ zlekceważenie przepisów w tym temacie może wiązać się z surowymi karami i grzywnami nałożonymi przez PIP. Ewidencja czasu pracy wymaga dokładności i sprawdzania na bieżąco obowiązujących przepisów prawnych. Szczególnie problematyczne jest ustalenie czasu pracy w firmach, gdzie pracuje bardzo wielu pracowników, dodatkową trudnością jest różna forma zatrudnienia poszczególnych osób. Obecnie sporym ułatwieniem dla pracodawcy może okazać się zainstalowanie aplikacji mobilnych dla biznesu, np. inewi.pl, które stanowią nowy wymiar w zakresie obiegu dokumentów w firmie i rejestracji czasu pracy. Szerzej na temat obliczania wymiaru czasu pracy znajdziemy w artykule: „Czas pracy – jak wyliczyć wymiar czasu pracy w miesiącu?„.

Opcje mobilnych systemów do rejestracji czasu pracy

Mobilne systemy do rejestracji czasu pracy posiadają wiele przydatnych funkcji, które ułatwiają zarządzanie firmą i pozwalają na automatyzację wybranych procesów. Przykładowo każde wejście i wyjście pracownika z miejsca jego pracy jest rejestrowane przez system i dodatkowo mamy opcję włączenia fotorejestracji i geolokalizacji. Zapobiega to tzw. “przyjacielskiemu odbijaniu” i każde zdarzenie (również w nocy bez oświetlenia) zarejestrowane jest również w formie zdjęcia. Należy podkreślić, że wszystkie dane są zapisywane na bieżąco, a system może działać nawet bez dostępu do internetu. W swoim telefonie pracodawca jest w stanie w każdym momencie sprawdzić obecność swoich pracowników, podglądnąć grafiki oraz monitorować harmonogram pracy.