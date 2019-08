Twój pierwszy tatuaż: jak nie popełnić błędu? Poradnik dla początkujących!

Decyzja zapadła, postanowiłeś zrobić sobie tatuaż. Będzie to Twoja pierwsza dziara, dlatego zależy Ci na tym, aby wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Odpowiedni wybór studia tatuażu, perfekcyjne dopasowanie wzoru do Twoich oczekiwań, ustalenie miejsca i kolorystyki. A potem: do dzieła! Dziś wyjaśniamy, jakich spraw powinieneś dopilnować przed umówieniem terminu wykonania tatuażu oraz jak się przygotować do sesji.

Najpierw wybierz wzór, potem studio tatuażu. Każdy artysta tworzy we własnym stylu

Zapewne masz już w głowie wstępny projekt swojego wymarzonego tatuażu. Może to być pełna wizja lub jej delikatny zarys. Bez względu na to, powinieneś z łatwością określić styl, w jakim dziara ma być utrzymana. Musisz mieć na uwadze, że wszyscy tatuażyści tworzą zgodnie z tym, co im w duszy gra. To artyści, dla których technika jest równie istotna jak sam pomysł – Ty powinieneś podobnie podejść do tematu. Zanim ostatecznie zdecydujesz, w jakim salonie zostanie wykonany Twój pierwszy tatuaż , obejrzyj prace tatuażystów, którzy w nim tworzą.

Najczęściej jedno studio zatrudnia kilku specjalistów od tatuażu, z czego każdego wyróżnia indywidualny styl. Jednym z takich miejsc jest Studio Juniorink, mające w swojej ofercie tatuaże, piercing i usługę usuwania tak zwanych ‚błędów młodości’, czyli niechcianych tatuaży. Mając plan dziary, jaka ma ozdobić Twoje ciało, udaj się do takiego salonu i skonsultuj swoją autorską wizję z wybranym tatuażystą. Może się zdarzyć, że od razu znajdziecie wspólny język. Gdyby jednak okazało się inaczej, a Wasze koncepcje były odmienne, szukaj dalej. Nie zapominaj, że tatuaż pozostanie z Tobą na zawsze i lepiej być z niego w pełni zadowolonym, niż potem się wstydzić i umawiać na laserowe usuwanie.

Co zrobić, a czego pod żadnym pozorem nie robić przed wizytą w studiu tatuażu?

Bardzo ważne jest to, żeby dobrze się wyspać. Odpowiednio wypoczęty będziesz lepiej znosić ból, towarzyszący wprowadzaniu barwnika pod skórę. Pamiętaj o usunięciu maszynką owłosienia z obszaru, który już niedługo zostanie pokryty nowoczesnym dziełem sztuki. Gdy znajdzie się na nim tatuaż, nic już nie będzie takie samo – tym bardziej warto odmówić sobie kilku przyjemności. Należą do nich spożywanie alkoholu i opalanie się, zarówno w naturalnym słońcu, jak i na solarium. Niewskazane jest również przyjmowanie leków przeciwbólowych (rozrzedzają one krew). Na kilka dni przed ustalonym terminem należy rozpocząć systematyczne nawilżanie miejsca pod tatuaż oraz zwiększenie ilości wypijanej wody do minimum dwóch litrów dziennie. Jeśli złapie Cię przeziębienie lub inna infekcja, wstrzymaj się z tatuowaniem. Poinformuj studio tatuażu o tym, że zachorowałeś i ustalcie nowy, dogodny termin. Stosując się do powyższych wskazówek zyskasz piękną dziarę, która zagoi się w krótkim czasie i będzie cieszyła Twoje oko za każdym razem, gdy tylko spojrzysz w lustro.