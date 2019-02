Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli informuje o wprowadzeniu dla podatników nowej usługi ułatwiającej składanie zeznań rocznych – Twój e-PIT. W ramach tej usługi zeznania podatkowe będą przygotowywane dla podatników przez Krajową Administrację Skarbową w oparciu o informacje od płatników, a także w oparciu o informacje wynikające ze złożonych za rok ubiegły zeznań podatkowych w zakresie rozliczonej ulgi na dzieci oraz wskazania organizacji pożytku publicznego, na rzecz której przekazany ma być 1% należnego podatku.

W 2019 roku takie zeznania zostaną przygotowane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, uzyskujących wyłącznie dochody za pośrednictwem zakładów pracy, ZUS i innych płatników, a także dla osób rozliczających dochody np. ze sprzedaży papierów wartościowych. Tak więc za 2018 w ramach usługi Twój e-PIT udostępnione zostaną zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38.

Nowa usługa Twój e-PIT pozwoli podatnikowi również na przekazanie 1 proc. podatku dochodowego PIT wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Co to jest Twój e-PIT

Zgodnie z założeniami usługi Twój e-PIT, podatnik nie będzie musiał wypełniać wniosku czy też składać deklaracji w celu rozliczeniu podatku dochodowego. Już od 15 lutego br. w serwisie podatki.gov.pl dostępna będzie usługa, w ramach której Krajowa Administracja Skarbowa sama przygotuje zeznania PIT-37 i PIT-38 za rok 2018. W kolejnym roku lista automatycznie wypełnianych formularzy ma być rozszerzana.

Twój e-PIT można:

– zweryfikować i zaakceptować bez zmian,

– zmienić sposób rozliczania na:

>wspólny z małżonkiem,

>jako osoba samotnie wychowująca dzieci,

– poprawić (np. zmienić organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku),

– uzupełnić o dane, których nie posiada urząd skarbowy (np. ulgi i odliczenia).

Twój e-PIT można też odrzucić i rozliczyć się samodzielnie. Jeżeli nic nie zrobimy z zeznaniem PIT, które zostało przygotowane i nie rozliczymy się samodzielnie z urzędem skarbowym, to 30 kwietnia 2019r. Twój e-PIT zostanie automatycznie zaakceptowany.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.podatki.gov.pl oraz dzwoniąc na numer 80 1055 055 lub 22 33003 30

Naczelnik Urzędu zachęca wszystkich uprawnionych do skorzystania z oferowanej nowej usługi, która gwarantuje szereg korzyści.

Co zyskasz korzystając z usługi Twój e-PIT:

– wygodę

– bezpieczeństwo

– oszczędność czasu

– szybszy zwrot nadpłaty podatku (do 45 dni od dnia złożenia rozliczenia)

a także:

– zdążysz na czas z rozliczeniem

– nie pomylisz się

– łatwo wykonasz elektroniczny przelew (w przypadku niedopłaty podatku)

– nie musisz instalować dodatkowego oprogramowania, wystarczy przeglądarka i dostęp do Internetu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli informuje jednocześnie, iż od 01.01.2019r. w wyniku wprowadzonych zmian w przepisach podatkowych, zmianie ulega termin składania zeznań rocznych PIT-37 i PIT-38.

Począwszy od zeznań za 2018 rok terminem składania ww. zeznań jest okres od 15 lutego do 30 kwietnia każdego roku. Zaznaczyć również należy, iż zeznania PIT-37 i PIT-38 złożone do 15 lutego wywołają skutek dopiero z dniem 15 lutego (od tego dnia np. liczony jest termin do zwrotu nadpłaty podatku).