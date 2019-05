Trzy mandaty dla Podkarpacia

Tomasz Poręba, Bogdan Rzońca i Elżbieta Łukacijewska – to oni przez najbliższe pięć lat będą reprezentować Podkarpacie w Parlamencie Europejskim.

Dla Tomasza Poręby i Elżbiety Łukacijewskiej będzie to już trzecia kadencja w Parlamencie Europejskim. Dla Bogdana Rzońcy, byłego marszałka województwa podkarpackiego, a obecnie posła Sejm, będzie to debiut w roli eurodeputowanego.

Poręba i Rzońca uzyskali mandat, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości. Łukacijewska dostała się do Parlamentu Europejskiego z listy koalicji Europejskiej.

– Wygranie z jedynki to raczej norma, wygranie z ostatniego miejsca, to jak wygranie meczu, którego nikt nie obstawia – skomentowała Elżbieta Łukacijewska, która na liście KO startowała z 10. pozycji. – Dziękuję mojej Rodzinie, która cały czas mnie wspierała i dawała siłę do walki, dziękuję kolegom z listy, dziękuję moim pracownikom, których wsparcie i wiara była ogromna. Mandat dali mi Mieszkańcy Podkarpacia, którzy we mnie wierzyli, doceniali moją pracę i którzy na mnie głosowali. Bez Was nie byłoby mojego sukcesu. Dziękuję wam.

– Dziękuję serdecznie za wszystkie oddane na mnie głosy. Ich ilość jest dla mnie po prostu niesamowita. Od jutra jedziemy dalej z dalszą pracą na rzecz Podkarpacia w Brukseli! – komentuje Tomasz Poręba.

– Cieszy mnie każdy głos, a zwłaszcza zwycięstwo w moim rodzinnym mieście, w powiecie jasielskim. Świetny wynik w powiecie bieszczadzkim, sanockim, a także przemyskim, dębickim, brzozowskim, krośnieńskim i nie tylko… Kampania była ciężka, ale daliśmy radę – Wy daliście radę! – to z kolei słowa Bogdana Rzońcy.