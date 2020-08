Średnio co siedem i pół minuty, bramkarz Czarnych wyciągał piłkę ze swojej bramki w meczu w Łowisku. Gospodarze bardzo surowo potraktowali beniaminka z Lipy, strzelając mu aż 12 goli. Autorem czterech był Sylwester Bigdoń, a trzech Krzysztof Gumieniak.

Bardzo ciekawy przebieg miało spotkanie Stali Gorzyce z Olimpią. W 33. minucie do siatki trafił grający trener Olimpii, Piotr Młynarczyk, pięć minut później podwyższył wynik Artur Szado i do przerwy goście wygrywali 2:0. Po zmianie stron, kibice zgromadzeni na stadionie w Gorzycach, oglądali teatr jednego aktora – Grzegorza Szymanka. Doświadczony napastnik Stali bardzo szybko zdobył kontaktową bramkę (49 minuta), a w ostatnim kwadransie gry aż trzykrotnie trafił do siatki rywala, zapewniając swojej drużynie końcowy sukces.

Również w Kamieniu nie brakowało emocji. Przez pierwsze pół godziny, częściej przy piłce byli zawodnicy trenera Pawła Szafrana. Piłkarze z Zdziar byli bliscy objęcia prowadzenia, jednak od utraty bramki uchronił Sokoła słupek. W drugiej połowie dominowali gospodarze. Efektem tego był gol strzelony w 60. minucie przez Grzegorza Rychela. W 78. minucie drugą bramkę dla Sokoła, zdobył wprowadzony chwilę wcześniej na boisko, Grzegorz Woźniak – „główką”, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. W ostatnich sekundach gry na listę strzelców wpisał się inny zmiennik w drużynie trenera Marka Kusiaka, Dominik Bednarz.

STAL GORZYCE – OLIMPIA PYSZNICA 4:2 (0:2)

0-1 Młynarczyk (33), 0-2 Szado (38), 1-2 Szymanek (49), 2-2 Szymanek (75), 2-3 Szymanek (84, 2-4 Szymanek (90)

STAL: Paterek – Winiarski, Syguła, Przepiórka (74 Madej), Golik (46 Świąder), Jędrak (46 Toś), Kwiatkowski, Partyka, Szymanek, Kaczmarczyk (90 Andrasik).

OLIMPIA: Ziarno – Szado (86 Sanecki), Socha, Dybka (78 Jabłoński), Łyp, Drelich (73 Maziarz), Bąk, Błażejowicz, Czajka (64 Surma), Młynarczyk (73 Kaczkowski).

Sędziował Wojciech Wolan (Tarnobrzeg). Żółte kartki: Syguła – Łyp, Kaczkowski.

SOKÓŁ KAMIEŃ – ZDZIARY 3:0 (0:0)

SOKÓŁ: Kozieł – Sarzyński, Piekut, M.Podstawek (80 D.Podstawek), Barnik, Horajecki, Kobylarz (85 D.Bednarz), Konefał, Kozak, Socha (75 Woźniak), Rychel (88 K.Bednarz).

ZDZIARY: Płoskoń (77 Wołoszyn) – Pachla, Startek, Urbanik, K.Pchełka (60 Łokaj), Sobiło, Machaj (48. M.Pchełka), Cupak, Gruszczyk (63 P.Wojtas), Cichoń, R.Wojtas (Ujda).

Sędziował Tomasz Chamera (Stalowa Wola). Żółte kartki: M.Podstawek, Kozak – R.Wojtas, Machaj, Startek.

W pozostałych meczach 4. kolejki:

Azalia – Słowianin 7:0 (3:0), G.Sobota 2, Zagaja 2, Florek, Kocioł, Pieniek, Unia – Stal ND 2:1 (2:1), Więcław (samob.), Łuczak – Nowak, Siarka II – Pogoń 2:2 (1:1), D’Apollonio, Bałdyga – Pigan, Drożdżal, Jeziorak – Podlesianka 0:3 (0:2), Marciniak 2, Sudoł, Bukowa – Sokolniki 1:2 (0:2), Majewski – Michalski, Woś, Łowisko – Czarni 12:2 (5:2), Bigdoń 4, Gumieniak 3, Doktor 2, Olko 2, Janczyk – Mach, Chamera