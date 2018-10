Trzy dekady rudnickiego Towarzystwa

[ZDJĘCIA] W tym roku mija 30 lat od chwili powołania do życia Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej. Z tej okazji, w minioną sobotę, 6 października, zorganizowano spotkanie dawnych i obecnych członków TMZR. Podczas spotkania nie brakło wspomnień i podziękowań. Szczególne słowa wdzięczności skierowano do Zofii Chmiel, która wraz z mężem Zdzisławem, była inicjatorką powołania do życia rudnickiego Towarzystwa i jest jego członkiem do dziś.

10 kwietnia 1988 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Rudniku nad Sanem odbyło się zebranie organizacyjne Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Rudnickiej. Pod zaproszeniem skierowanym do mieszkańców Rudnika podpisali się I sekretarz KMG PZPR Tadeusz Rogacki, przewodniczący Miejsko-Gminnej Rady Narodowej Zdzisław Chmiel oraz naczelnik miasta i gminy Edward Sekulski.

W skład pierwszego zarządu Towarzystwa weszli: przewodniczący Zdzisław Chmiel, zastępca przewodniczącego Edward Sekulski, sekretarz Tadeusz Madej, skarbnik Zofia Chmiel.

Obecnie Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej liczy 74 członków. Jego prezesem od 2011 roku jest Małgorzata Sztaba – Cholewa. Wcześniej TMZR kierowali: Zdzisław Chmiel (w latach 1989 – 1994), Marek Florek (1999 – 2001), Marian Pędlowski (2002 – 2004) i Edward Sekulski (2005 – 2010).

Głównym polem działalności TMZR jest wydawanie kwartalnika „Przegląd Rudnicki”, którego dotychczas ukazało się 87 numerów. Pierwszy kwartalnik trafił do czytelników w listopadzie 1989 roku. Jego redaktorami naczelnymi byli: Tadeusz Rogacki, Marek Florek, Marian Pędlowski, Agnieszka Drzymała, Agnieszka Kopacz, Anna Korasiewicz (wydanie specjalne) i Dorota Kondysar. Obecnie pracę zespołu redakcyjnego koordynuje Maria Lachowicz.

Wszyscy, którzy przez lata działali bądź wspierali Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej, podczas jubileuszowego spotkania z rąk prezes Małgorzaty Sztaby – Cholewy odebrali listy gratulacyjne i pamiątkowe miseczki przygotowane przez Beatę i Tadeusza Handziaków.

Dla zebranych wystąpili m.in. chór Wiklina z Klubu Seniora oraz Eugeniusz Pędlowski i Zdzisław Męczeński. Ekspozycję swoich prac przygotował też rzeźbiarz Jan Maciej Łyko. Tort na 30-lecie TMZR ufundowała cukiernia „Pączek”, zaś jubilatów ugościła restauracja „Orle Gniazdo”.

