Trzecia próba

Do 10 grudnia Muzeum Regionalne w Stalowej Woli czeka na oferty w przetargu na modernizację i rozbudowę warsztatów szkolnych przy ulicy Hutniczej, gdzie ma powstać Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. To już trzeci przetarg na realizację tej inwestycji, dwa poprzednie zakończyły się fiaskiem. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim zaproponowane kwoty znacznie przewyższały możliwości finansowane muzeum. Przeprowadzenie prac remontowych to dopiero pierwsza część tego ogromnego projektu. Drugi etap zadania to budowa ekspozycji, zagospodarowanie terenu, wyposażenie infrastruktury usługowej. Całość projektu uzyskała dofinansowanie w kwocie 15 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Problemy ze znalezieniem wykonawcy znacząco opóźniają proces realizacji projektu.

