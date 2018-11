Trwają zapisy do programu edukacyjnego Akademia Uwielbiam

Szkoły w całej Polsce mogą wziąć udział w edukacyjnym projekcie Akademia Uwielbiam. Placówki, które zgłoszą się do programu zyskają szeroką wiedzę na temat zdrowego stylu życia, zasad odżywiania, niemarnowania żywności i gotowania. Dodatkowo w ramach Akademii przewidziane zostały konkursy, w których uczniowie, klasy i całe szkoły mogą walczyć o atrakcyjne nagrody.

Akademia Uwielbiam jest skierowana do uczniów i nauczycieli klas VI-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów. Program stanowi kontynuację idei projektu „Lubella inspiruje i edukuje”, która przez trzy edycje edukowała uczniów o potrzebie komponowania zbilansowanych I zróżnicowanych posiłków z uwzględnieniem produktów zbożowych.

Celem programu jest edukacja młodzieży na temat podstaw zdrowego stylu życia, potrzeby różnicowania produktów w codziennej diecie oraz uświadomienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, jak ważną rolę odgrywają one w odżywianiu.

W tym roku organizatorzy poszli jednak o krok dalej i poszerzyli zakres tematyczny programu. Uczestnicy Akademii Uwielbiam dowiedzą się nie tylko, jak powinno wyglądać prawidłowe i racjonalne odżywianie. Akademia Uwielbiam uczy także właściwych zachowań związanych z niemarnowaniem żywności i doceniania wartości wspólnych posiłków i ich przygotowywania, a także radości z gotowania.

Do Akademii Uwielbiam może dołączyć dowolna liczba nauczycieli i klas z danej szkoły. Nauczyciele koordynujący mogą zgłosić swoją klasę do programu wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej programu: www.akademiauwielbiam.pl. Zapisów do programu można także dokonywać poprzez rozmowę telefoniczną z przedstawicielem Organizatora. Po zgłoszeniu uczestnictwa, nauczyciele otrzymają drogą mailową komplet 2 scenariuszy lekcyjnych, stworzonych przez zespół ekspertów (metodyka oraz dietetyka) w taki sposób, by zachęcić uczniów do wspólnego, kreatywnego działania. Materiały posiadają atrakcyjną, nowoczesną formę dopasowaną do wieku i zainteresowań młodzieży szkolnej. Przygotowano między innymi grę szkolną oraz inne angażujące aktywności zachęcające do działania. Dodatkowo każda szkoła, która weźmie udział w Akademii Uwielbiam i po przeprowadzeniu zajęć programu wypełni ankietę podsumowującą dostępną na stronie www.akademiauwielbiam.pl otrzyma Certyfikat potwierdzający jej udział i zaangażowanie w edukację na temat zasad prawidłowego stylu życia.

Organizatorzy programu przewidzieli także dwa inspirujące konkursy – szkolny i indywidualny. Konkurs szkolny polega na wspólnym przygotowaniu potrawy przez uczniów poszczególnych klas i zgłoszeniu zdjęcia oraz przepisu za pośrednictwem formularza konkursowego dostępnego na stronie www.akademiauwielbiam.pl. Na zwycięzców czekają warsztaty kulinarne, bony dla szkół o wartości 1500 zł oraz bony dla nauczycieli do sieci salonów EMPIK o wartości 700 zł. Dodatkowo, szkoła, która zgłosi największą liczbę prac otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł na dowolny cel.

Swoje przepisy uczniowie mogą zgłaszać także w konkursie indywidualnym. Wystarczy przygotować, zgodnie z zasadami regulaminu, przepis na dobrze zbilansowane danie, sfotografować je, a potem również za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie programu, zgłosić pracę konkursową.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie z klas VI-VIII szkoły podstawowej lub III klasy gimnazjum. Nie muszą być to uczniowie ze szkół, w których prowadzony jest program Akademia Uwielbiam. 10 zwycięzców otrzyma atrakcyjne nagrody w postaci nowoczesnych telefonów Xiaomi Redmi 6/32 GB.