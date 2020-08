Trwają prace przy budowie Centrum Aktywności Seniora

Centrum Aktywności Seniora powstanie w Stalowej Woli już pod koniec 2020 roku. CAS będzie zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku „Centrum 4” mieszczącego się przy Al. Jana Pawła II 10. Inwestycja wykonana jest już w około 80 procentach.

W CAS seniorzy będą mieli do dyspozycji około 1000 m kw. powierzchni. W obiekcie powstanie duża sala widowiskowa, kawiarenka, sala do nauki języków obcych, sala komputerowa, sala kuchenna, prac ręcznych, sala fitness, sala do zajęć wokalnych oraz sala do obsługi prawnej i działań medycznych. W lokalu będzie też wydzielona powierzchnia administracyjna. Całość projektu została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Latem na dachu ma funkcjonować zielony taras. Zamiast schodów na pierwsze piętro wjedziemy dwiema windami – jedna będzie zlokalizowana od ul. Jana Pawła II, druga „od dziedzińca” przy klatce schodowe.

Do końca lipca wykonane zostały wszystkie roboty rozbiórkowe. Na wyburzenie czeka tylko fragment klatki zewnętrznej, ale ze względu na logistykę w obrębie chodnika zostanie to wykonane pod koniec sierpnia lub początkiem września. Na całej powierzchni Centrum jest już zrobiona wylewka wyrównująca oraz wylewka samopoziomująca, na której znajdą się docelowe warstwy posadzkowe.

Rozpoczął się montaż ścianek działowych, które będą wyznaczały poszczególne pomieszczenia w CAS. Zamontowane są już centrale, kanały i wentylacje, częściowo wykonana jest instalacja elektryczna.

Planowo we wrześniu wydzielone już będą poszczególne pomieszczenia i wykonawca przejdzie do robót wykończeniowych. Następnie wykonane zostaną posadzki oraz sufity podwieszane, by ukryć dźwigary w przestrzeni międzystropowej.

– W tym przetargu mamy wszystkie roboty budowlane plus urządzenia stałe, czyli wyposażenie kuchni, meble do zabudowy, kuchenki, mikrofale, lodówki, itp. Na elementy mobilne wyposażenia jak krzesła, stoliki, fotele ogłosimy przetarg na przełomie sierpnia – informuje wiceprezydent Renata Knap.

Jeżeli realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z przyjętym planem, oddanie obiektu zaplanowano na grudzień tego roku.