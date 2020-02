Transport wagi ciężkiej

Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej, brak odpowiedniego zezwolenia, nieodpowiednie zabezpieczenie przewożonego materiału – to tylko niektóre z nieprawidłowości stwierdzonych przez inspektorów WITD u kierowcy przewożącego drewno przez Stalową Wolę.

– Problemy z przeładowaniem pojazdów to na polskich drogach niestety chleb powszedni. Pomimo, iż grożą za to dotkliwe kary, to przewoźnicy i tak często decydują się na realizację kursów, mając przy tym często pełną świadomość ogromu nieprawidłowości – informuje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Z problemem przeładowanych ciężarówek walczą rzeszowscy „krokodyle”. Wykorzystują do tego specjalistyczne wagi wbudowane w nawierzchnie dróg. W regionie trwają kontrole „tirów”, a inspektorzy zwracają szczególną uwagę na pojazdy przewożące ciężkie ładunki, takie jak chociażby drewno.

Zestaw składający się z samochodu ciężarowego i przyczepy, transportujący właśnie drewno, wzbudził zainteresowanie inspektorów, którzy 11 lutego patrolowali nieoznakowanym radiowozem drogi powiatu stalowowolskiego.

Funkcjonariusze WITD postanowili baczniej mu się przyjrzeć pod kątem ewentualnego przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej. Zielona trzyosiowa scania sprzężona z również trzyosiową przyczepą zatrzymana została na drodze krajowej nr 77 w Stalowej Woli i przekierowana na punkt kontrolny mieszczący się na terenie miasta przy drodze wojewódzkiej nr 871 (pod wiaduktem koło „budowlanki”).

– Tam też inspektorzy przeprowadzili kontrolę ważeniową pojazdu, którym lokalny przedsiębiorca w oparciu o krajową licencję realizował transport drogowy. Niestety, przewożonej brzozy było na tyle dużo, iż doprowadziło to do przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, która w tym przypadku mogła wynosić 40 ton. Wartość ta, już po odjęciu 2% tolerancji od wskazań wagi, ustalona została na poziomie 52,4 t. Ponadto, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego nacisku podwójnej osi napędowej samochodu ciężarowego scania o 5,1 t, wobec dopuszczalnych przepisami maksymalnie 18 t. Także i długość całego zestawu w tym przypadku została przekroczona. Całość była podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy, zarówno w oparciu o przepisu ustawy o transporcie drogowym, jak też Prawa o ruchu drogowym, wobec stwierdzenia realizacji przewozu bez zezwolenia kategorii VII – informuje WITD Rzeszów.

Jakby tego było mało, inspektorzy stwierdzili także naruszenia norm czasu pracy oraz nieprawidłowości w użytkowaniu wykresówek. Całości dopełnił mandat karny dla kierowcy w związku ze stwierdzeniem niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia.

Źródło: WITD Rzeszów