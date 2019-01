Tragiczny wypadek w Trześni. Zginął policjant

Wyjaśniane są okoliczności tragicznego wypadku, do jakiego doszło w Trześni, w powiecie tarnobrzeskim, na krajowej 77. Kierowca volkswagena passata zderzył się z fiatem punto. W wyniku doznanych obrażeń, śmierć poniósł 37-letni kierowca fiata, policjant z komisariatu w Gorzycach, który jechał na służbę.

Wczoraj przed godz.16, w Trześni w powiecie tarnobrzeskim, na drodze krajowej nr 77, doszło do tragicznego wypadku. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 55-latek kierujący volkswagenem passatem, najprawdopodobniej podczas wyprzedzania, zderzył się z jadącym z przeciwka fiatem punto. W wyniku doznanych obrażeń, 37-letni mężczyzna kierujący fiatem, zginął na miejscu. Tragicznie zmarły to policjant z Komisariatu Policji w Gorzycach. Decyzją prokuratora jego ciało zostało zabezpieczone do badań.

Na miejscu pracowali policjanci i prokurator. Funkcjonariusze ustalili, że kierowca passata był trzeźwy. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Wyjaśniane są przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

info: KMP Tarnobrzeg