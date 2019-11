Tragiczny wypadek w Racławicach. Nie żyje 22-letni pasażer mercedesa

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do jakiego doszło w Racławicach w powiecie niżańskim, na drodze krajowej 19. Kierujący volkswagenem, chcąc uniknąć zderzenia z samochodem ciężarowym jadącym przed nim, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z mercedesem. 22-letni pasażer mercedesa zmarł na miejscu. Ruch na tym odcinku drogi odbywa się wahadłowo.

Około godz. 9 w Racławicach, w powiecie niżańskim, na drodze krajowej nr 19, doszło do tragicznego wypadku. Jak wstępnie ustalono, kierujący volkswagenem, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do panujących warunków i chcąc uniknąć zderzenia z jadącym przed nim samochodem ciężarowym, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z mercedesem. W wyniku tego zdarzenia, śmierć na miejscu poniósł 22-letni pasażer mercedesa. Do szpitala trafił kierowca i pasażerka jadący mercedesem. Policjanci ustalili, że uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Ruch na tym odcinku drogi krajowej nr 19 odbywa się wahadłowo.

Info: KPP Nisko