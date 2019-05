„Trąbi” przeniósł się do Łodzi

Pierwszym piłkarzem, który opuszcza II-ligową Stal Stalowa Wola jest Michał Trąbka. 22-letni pomocnik podpisał 3-letni kontrakt z beniaminkiem Lotto Ekstraklasy, ŁKS-em Łódź.

Trąbka trafił do „Stalówki” z Gryfa Wejherowo, jesienią 2017 roku i bardzo szybko stał się podstawowym jej piłkarzem. W zielono-czarnych barwach rozegrał 49 meczów, w których strzelił sześć goli. Przeprowadzając się do Łodzi, „Trąbi” dołączy do innego byłego gracza Stali, Łukasza Sekulskiego, który był najlepszym snajperem naszej drużyny w sezonie 2014/15 (30 goli w II lidze i 1 w Pucharze Polski).