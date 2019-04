Tomasz Oleksak kandydatem „Wiosny” Biedronia do Europarlamentu

Wieloletni radny Rady Miejskiej w Nisku, kandydat na burmistrza w ostatnich wyborach, emerytowany policjant, społecznik i współzałożyciel stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Nisko – Tomasz Oleksak wystartuje w majowych wyborach do Europarlamentu z listy „Wiosny” Roberta Biedronia. Niżanin jest trzeci na liście „Wiosny”.

Nazwiska kandydatów „Wiosny” z Podkarpacia do Europarlamentu poznaliśmy w poniedziałek przedpołudniem. Swoją drużynę Robert Biedroń przedstawił w centrum Rzeszowa.

– Czas byśmy zajęli się ludźmi i ich problemami. Drużyna Ani Skiby to gwarantuje – powiedział Robert Biedroń podczas poniedziałkowej konferencji prasowej na rzeszowskim Rynku. – Wiosna jest po to, byśmy wartości europejskie i umowę wielu narodów europejskich zaczęli wreszcie realizować. Do tego potrzebna jest silna drużyna odważnych ludzi, którzy są zdeterminowani do zmian, którzy nie chowają głowy w piasek gdy trzeba bronić tolerancji, europejskości czy wyrównywania szans. Ale po prostu – zabierają się do roboty – mówił Robert Biedroń, lider partii Wiosna.

#NowaEuropejskaDrużyna Wiosny na Podkarpaciu:

„Jedynka” Anna Skiba – pochodzi z Rzeszowa, gdzie prowadzi działalność gospodarczą oraz społeczną. Jest właścicielką przychodni stomatologicznej, przewodniczącą Rady Osiedla Pułaskiego w Rzeszowie oraz założycielką i Przewodniczącą Rzeszowskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Rzeszowa. W politykę zaangażowała się by ułatwiać życie obywatelom oraz pomagać im w trudnych chwilach. Doświadczenia życiowe Anny Skiby sprawiły, że jest bardzo wyczulona na sprawy społeczne. Na sercu leży jej szczególnie los osób najsłabszych: dzieci, seniorów, osób wykluczonych społecznie z powodu ubóstwa. Za jej sprawą powstały interpelacje poselskie złożone w Sejmie przez posłów dotyczące tych właśnie osób. Organizuje imprezy dla seniorów na terenie miasta. Bierze też aktywny udział w akcji przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu Bieszczadów. Prywatnie matka dwóch dorosłych już synów. Przez lata tworzyła też rodzinę zastępczą dla dziewczyn z domu dziecka. Pasjonatka sportów – pływania i siatkówki oraz żeglarstwa.

Z drugiego miejsca startuje Marcin Jurzysta – politolog, doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki. Wykonuje również zawód nauczyciela, ucząc wiedzy o społeczeństwie. Publicysta i komentator polityczny. Autor monografii i artykułów naukowych o tematyce polityczno społecznej i medioznawczej. Od 2008 r. członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Jest również działaczem społecznym, stającym w obronie praw pacjentów.

Trzecie miejsce na liście „Wiosny” zajmuje Tomasz Oleksak – politolog, działacz samorządowy i społeczny z Niska. Przez 3 kadencje radny Rady Miejskiej w Nisku, gdzie m. in. pełnił funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz członka Zarządu. Był również najmłodszym przewodniczącym rady miejskiej w byłym woj. tarnobrzeskim. Aktywny działacz sportowy, współorganizator wielu imprez biegowych, były zawodnik klubów siatkarskich, m.in. Resovii, i wiceprezes amatorskiego zespołu Orkana Nisko. Współzałożyciel stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Nisko, wspierającego ofiary wypadków drogowych, przemocy domowej i prowadzącego aktywną działalność profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży.

Miejsce czwarte Katarzyna Kwolek – sanocka dziennikarka a obecnie specjalistka od Public Relations. Aktywnie uczestniczyła w protestach przeciwko bezprawnym działaniom rządów PiS. Niepoprawna idealistka wyczulona na ludzka krzywdę i niesprawiedliwość. Ma swoje zdanie, którego pomimo wielu przeciwności stara się bronić.

Z listy z miejsca 5 startuje również Radosław Krukar – pochodzi z Rymanowa. Ekonomista, bankowiec, dyrektor regionalny w firmie kredytowej, zaś z 6 pozycji – Urszula Grych-Bochyńska – nauczycielka języka francuskiego w I L.O. w Dębicy. Aktywistka lokalna, feministka, ateistka, racjonalistka, internacjonalistka, pacyfistka, socjaldemokratka. Jej pragnieniem jest, by Polki i Polacy należeli do europejskiej rodziny równych, tolerancyjnych i solidarnych bliźnich.

Siódme miejsce na liście zajmuje Patryk Fic – student prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim, zaangażowany w akcje społeczne. Sędzia piłkarski, który jeżdżąc po meczach najniższych lig poznał problemy miasteczek i wiosek na Podkarpaciu jak własną kieszeń. W wolnych chwilach zapalony podróżnik.

Miejsce ósme zajmuje Joanna Prokopska – mieszkanka Przemyśla, funkcjonariuszka Straży Granicznej w stanie spoczynku. W trakcie 25-letniej służby działa również w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Straży Granicznej.

Z przedostatniego, dziewiątego miejsca, startuje Grzegorz Tereszkiewicz – przedsiębiorca, działacz społeczny, aktywista, działacz na rzecz praw kobiet oraz osób LGBT. Wspiera wszelkie inicjatywy dotyczące praw człowieka. Jako działacz w organizacjach pozarządowych wspiera ogólnopolski budżet partycypacyjny.

Ostatni na liście jest Gniewomir Skrzysiński – weganin, przedsiębiorca, ultramaratończyk, podróżnik, aktor i pisarz, łączący ze sobą pozornie sprzeczne światy. Od lat zaangażowany w działania promujące zdrowy, aktywny i świadomy tryb życia. Obecnie mieszkaniec Krasnej koło Krosna.