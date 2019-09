Tobiasz Zarzeczny mistrzem Polski!

Mamy mistrza Polski! Tobiasz Zarzeczny ze Stali Stalowa Wola Boxing Team pokonał w finałowej walce Mistrzostw Polski Młodzików do lat 14 w wadze do 65 kg, Jakuba Łukaszczyka z Rawicza i wywalczył mistrzowski tytuł.

Zawodnik Stali od pierwszego dnia mistrzostw, spisywał się znakomicie. W pierwszym pojedynku podopieczny trenera Rafała Toporowskiego, pokonał Macieja Domasiewicza z Mazura Ełk, w ćwierćfinale Olafa Szcześniaka z Knockout Bielany Warszawa, a w półfinale nie dał żadnych szans, Kacprowi Prentkiemu z Boks Poznań Team. Wszystkie walki Zarzeczny wygrał jednogłośnie na punkty.

W pojedynku o „złoto” jego rywal, Jakub Łukaszczyk z Rawicza tylko w pierwszej rundzie był godnym rywalem. Kolejne dwie należały zdecydowanie do posiadającego dużo wyższe umiejętności techniczne zawodnika Stali Stalowa Wola Boxing Team.

