Tobiasz najlepszym młodzikiem, a Beniamin najlepszym kadetem Pucharu Karpat

W Krośnie odbył się ostatni w tym roku turniej bokserski w ramach Międzynarodowego Pucharu Karpat. Bardzo dobrze zaprezentowali się w nim zawodnicy Stali Boxing Team Stalowa Wola. Z czterech walk z ich udziałem, trzy zakończyło się zwycięstwem naszego pięściarza.

W kategorii młodzika w wadze do 66 kg, Tobiasz Zarzeczny pokonał jednogłośnie na punkty Huberta Ostrowskiego z Irydy Mielec, a ponadto został wybrany najlepszym młodzikiem całego turnieju.

W kadetach w wadze do 54 kg walczył starszy brat Tobiasza, wicemistrz Polski kadetów, Beniamin Zarzeczny i on także zwycięską zakończył swój pojedynek. Pokonał Kacpra Ciureję z Tigera Tarnów 2:1. Walka obu pięściarzy była jedną z najlepszych w tym turnieju, a Beniamin Zarzeczny nie tylko odebrał medal za jej wygranie, ale także statuetkę dla najlepszego kadeta.

W juniorskich walkach, Damian Małek pokonał 3:0 Michała Ożgę z Czajni Tomaszów Lubelski, a Dawid Pytlak przegrał 1:2 z Mateuszem Kusiem ze Stali Rzeszów. Obydwaj nasi zawodnicy boksowali w wadze 69 kg.

Był to ostatni tegoroczny turniej z cyklu Międzynarodowego Puchar Karpat. Wcześniej gospodarzami zawodów były: Nowa Dęba i Stalowa Wola. We wszystkich walczyli bokserzy naszej Stali Boxing Team Stalowa Wola. Wchodzili do ringu dziewięć razy, odnosząc osiem zwycięstw.

Beniamin Zarzeczny zakończył turniej z kompletem trzech zwycięstw i trzema tytułami dla najlepszego kadeta. Dawid Pytlak odniósł dwa zwycięstwa i doznał jednej porażki. Damian Małek wygrał dwie walki, a Tobiasz Zarzeczny jedną i zdobył tytuł najlepszego młodzika. Jednym słowem, start podopiecznych trenera Wydry w tegorocznej edycji Pucharu Karpat należy uznać za udany.