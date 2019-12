Thoni Alutec wicemistrzem Polski i zdobywcą 3. miejsca w Pucharze Polski

Drużyna stalowowolskiego Thoni Alutec zajęła drugie miejsce w XV Mistrzostwach Polski Branży Metalowej, Górniczej i Hutniczej oraz trzecie miejsce w VI Pucharze Polski Firm i Zakładów Pracy w halowej piłce nożnej.

Turniej odbywał się w Krakowie. Do dwudniowej rywalizacji przystąpiły 32 zespoły i tylko jeden z Podkarpacia – „nasz” Thoni Alutec, który trafił do grupy E, mając za rywali zespoły MGL Rawa Mazowiecka, Zignago Vetro Polska z Trąbek i Mostostal Siedlce.

W pierwszym meczu nasza drużyna przegrała z MGL-em 2:3. Obie bramki dla Thoni Alutec, zdobył Grzegorz Szymanek, napastnik grającej w lidze okręgowej Stali Gorzyce.

– Źle weszliśmy w turniej – mówi Kamil Garbacz. – „Fabian” wyleciał z boiska za czerwoną kartkę, którą został ukarany za złapanie piłki poza polem karnym, a chwilę później – z powodu kontuzji – ja musiałem opuścić plac gry i nie zagrałem już do końca turnieju.

Mimo przeciwności losu, w drugim meczu, nasza drużyna nie dała szans drużynie z Trąbek, wygrywając 4:1. Ponownie dwukrotnie do bramki rywala trafił Szymanek, a po jednym golu dołożyli: Piotr Sobiło oraz ikona „Stalówki”, Mieczysław Ożóg. W ostatnim spotkaniu grupowym, pan Mieczysław poprowadził swoich kolegów do zwycięstwa nad Mostostalem Siedlce 5:3. Hat-trick zanotował Szymanek, a dwie bramki zdobył kolejny piłkarz mający za sobą wiele lat grania w Stali, aktualnie stoper Sokoła Nisko, Jacek Maciorowski. Thoni Alutec awansował do II rundy z pierwszego miejsca.

Jego przeciwnikami w walce o fazę pucharową, były drużyny Krause Świdnica – a więc rywal z bratniej branży (producent m.in. rusztowań i pomostów aluminiowych) oraz Mostostal Chojnice. Z Krause nasz zespół zremisował 0:0, a Mostostal rozgromił 5:0. Trzy gole strzelił Szymek, dwa, jego kolega ze Stali Gorzyce, Michał Partyka, a jednego Szymon Serafin (pomocnik Stali Nowa Dęba).

W 1/8 finału Thoni Alutec trafił na grupowego rywala – Mostostal Siedlce. Spotkanie, podobnie jak to pierwsze, było wyrównane, ale znów górą była drużyna w białych strojach, czyli Thoni Alutec. Tym razem do zwycięstwa wystarczyło jedno trafienie Partyki. Wychowanek „Stalówki” był także bohaterem wygranego przez naszą drużynę 2:0 ćwierćfinałowego meczu z Inotm Platinum Warszawa. Zdobył obydwie bramki, które zapewniły stalowowolskiej ekipie grę w półfinale z Hutą Bankowy Boryszew Group, będącym jednocześnie finałem branżowym. Dobrze było do momentu, w którym czerwoną kartkę zobaczył Marek Drozd. Jego zejście osłabiło nasz zespół w defensywie, co w należyty sposób wykorzystała drużyna z Dąbrowy Górniczej, w której pierwsze skrzypce grali zawodnicy, mający w swoich CV występy w ekstraklasie: Marcin Drzymont – były piłkarz m.in. Zagłębia Sosnowiec, Odry Wodzisław, Lecha Poznań i GKS Bełchatów – oraz Sebastian Dudek – mistrz Polski ze Śląskiem w sezonie 2011/12 i zdobywca Pucharu Polski z Zawiszą w roku 2014. Huta Bankowy wygrała 4:0. W finale musiała jednak uznać wyższość PZU Sport Team, przegrywają w rzutach karnych 2:3. W regulaminowym czasie gry był remis 2:2.

Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Jakuba Fabianowskiego z Thoni Alutec.