Koncert The Best of Stalowa Wola był kulminacyjnym punktem sobotniego świętowania. Na scenie pojawili się muzycy, wokaliści i tancerze. Zgromadzona pod sceną publiczność mogła posłuchać beatboxu, duetu Bieryt/Ruciński oraz młodych muzyków szkolących się na letnich i zimowych warsztatach muzycznych organizowanych przez MDK.

Na scenie wystąpili także Wes Gałczyński, Mirosław Dyjak, Marcin Dyjak oraz zespoły taneczne działające przy stalowowolskich domach kultury. Szczególne wyróżnienie w postaci tytułu „przyjaciela Miejskiego Domu Kultury” otrzymał szef warsztatów muzycznych Marek Raduli.

Barwnym punktem sobotniej imprezy był wieczorny pokaz mody. Modelki zaprezentowały kolekcje marek Lattore, Patka, Caha i Edyty Jermacz. Sobotnią majówkę zakończył spektakl „Swinging Charleston” – Teatru Nikoli i pokaz laserowy.