Tęsknota ziarnem malowana

„Tęskno mi” to tytuł nowej wystawy, którą od piątku, 9 sierpnia, będzie można oglądać w Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej w Rudniku nad Sanem. Autorką obrazów malowanych ziarnem jest Maria Majka Nowak.

Artystka urodziła się w Nisku. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotr Michałowskiego w Rzeszowie i pod koniec lat 90. wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Zamieszkała w New Jersey. Choć kocha malować i jest to jej największą życiową pasją, to wprowadziła w życie całkiem inny styl artystyczny. Używa różnych gatunków ziaren oraz nasion aby komponować krajobrazy, portrety jak również obrazy sakralne na płótnie lub desce artystycznej. Interesuje się również fotografią, która jest niejednokrotnie inspiracją do jej obrazów. Natura to główny temat jej dzieł.

Swą ciekawą twórczością przyciąga uwagę koneserów i wielbicieli sztuki. Jej prace pokazywane są w różnych galeriach i instytucjach polskich i amerykańskich. Obrazy Marii Nowak można również znaleźć w wielu prywatnych kolekcjach w Polsce, Francji i Stanach Zjednoczonych.

Wernisaż wystawy rozpocznie się o godz. 17. Wstęp wolny.