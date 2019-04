Terytorialsi zapraszają na wakacje

„Wakacje z WOT” to nowy projekt realizowany przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego adresowany do uczniów, studentów oraz nauczycieli. Chętni do spędzenia aktywnie czasu wolnego rozpoczną szkolenie już 22 czerwca w szeregach WOT.

Pomysł jest ukłonem w stronę ochotników, którzy chcą stać się żołnierzami, ale ze względu na trwającą naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i na uczelniach nie mogą stawić się na szkolenia organizowane w trakcie trwania roku szkolnego. Podobny projekt świetnie przyjął się już podczas ostatnich ferii zimowych. Z propozycji dającej możliwość spędzenia czasu wolnego w szeregach 3. PBOT w lutym br. skorzystali już licznie uczniowie, studenci i nauczyciele.

– Chcemy wyjść naprzeciw młodym ludziom, którzy nie mogą sobie pozwolić na wstąpienie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, ze względu na organizowanie tzw. „szesnastek” w czasie trwania roku szkolnego i akademickiego. Pomysł na szkolenie podstawowe podczas ferii i wakacji to złoty środek na to aby pogodzić naukę, pracę z realizacją swoich marzeń – mówi płk Dariusz Słota Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Duże zainteresowanie taką opcją potwierdzają także dane z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, zgodnie z którymi w czasie ostatnich ferii zimowych szeregi Terytorialsów w skali kraju powiększyły się o ponad 700 żołnierzy. W dużej części to uczniowie i studenci, którzy deklarują, że do podjęcia decyzji o założeniu munduru skłoniło ich to, że szkolenia odbywały się w czasie zimowej przerwy międzysemestralnej. Dlatego kolejna taka okazja, aby sprawdzić się w trakcie szkolenia podstawowego bez przerywania nauki, będzie już podczas zbliżających się wakacji.

Pierwsze szkolenie na Podkarpaciu w ramach projektu „Wakacje z WOT” rozpocznie się już 22 czerwca, a zakończy 7 lipca. Czasu na zgłoszenie jest już w zasadzie niewiele. Kandydaci będą kierowani na badania psychologiczne i do wojskowych komisji lekarskich. Dzięki temu projektowi uczniowie i studenci bezkolizyjnie odbędą 16-to dniowe szkolenie podstawowe, które zostanie zakończone uroczystą przysięgą wojskową.

Warto już teraz złożyć wniosek o przyjęcie do WOT w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień lub wypełnić formularz elektroniczny na platformie ePUAP, czyli Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.