Terytorialsi zapraszają na ferie

– Myślisz o służbie wojskowej? Chciałbyś wstąpić w szeregi „terytorialsów”, ale nie chcesz rezygnować z nauki na korzyść szkolenia podstawowego? Mamy rozwiązanie. Przygotowaliśmy projekt „Ferie z WOT”, dzięki któremu uczniowie i studenci bezkolizyjnie odbędą szesnastodniowe szkolenie podstawowe – wyjaśnia por. Witold Sura z 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ferie z BOT rozpoczną się 9 lutego.

Początek lutego to okres międzysemestralny i przerwy w nauce. W tym roku 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, postanowiła zorganizować specjalną edycję dedykowaną dla nich szkoleń podstawowych.

Szkolenie wojskowe organizowane podczas ferii zimowych to zupełnie nowa oferta Wojsk Obrony Terytorialnej, która jest kierowana przede wszystkim do uczniów szkół średnich i studentów.

– Istotą zarządzania służbą żołnierzy OT w formacji jest jak najlepsze zbalansowanie służby wojskowej z życiem osobistym i zawodowym – wyjaśnia dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła. – Ta zasada dotyczy również uczniów i studentów. Naszym celem jest rozwijanie zdobywanych w szkołach i uczelniach kompetencji. Wzrost liczby żołnierzy i kandydatów do służby będących uczniami szkół średnich, a także studentów jest faktem, którego nie zamierzamy ignorować.

Pierwsze szkolenie na Podkarpaciu w ramach projektu „Ferie z WOT” rozpocznie się już 9 lutego 2019 roku, a zakończy 24 lutego uroczystą przysięgą.

– Dopasowanie terminu szkolenia do przerwy w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w Wojskach Obrony Terytorialnej. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe ochotnicy zrealizują podczas ferii zimowych. To jednak dopiero początek drogi. Cały cykl szkolenia żołnierzy WOT trwa 3 lata i jest podzielony na trzy etapy: szkolenie indywidualne, specjalistyczne i zgrywające. W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, organizowanych najczęściej w dni wolne od pracy w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. W każdym roku żołnierz OT uczestniczy w dwutygodniowym szkoleniu zintegrowanym, prowadzonym najczęściej w warunkach poligonowych – tłumaczy rzecznik prasowy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej por. Witold Sura.

Wszyscy, którzy chcą wstąpić do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powinni zgłosić się do Wojskowych Komend Uzupełnień lub wniosek o powołanie do służby w ramach terytorialnej służby wojskowej złożyć elektronicznie przez platformę ePUAP.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 17 tysięcy żołnierzy. Misją formacji jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.