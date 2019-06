Terytorialsi wspólnie z policją i strażakami szukali ofiar z rozbitego MiG-a

30 maja w Burdzach pod Stalową Wolą z udziałem żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej odbyło się ćwiczenie pod kryptonimem RENEGATE. Podkarpaccy terytorialsi wraz z policją, strażą pożarną oraz innymi służbami sprawdzali gotowość do podjęcia akcji ratunkowej po katastrofie samolotu.

Żołnierze z 32. Batalionu Lekkiej Piechoty Nisko wraz ze strażakami PSP oraz OSP, a także policją i innymi służbami w czwartek wzięli udział w ćwiczeniu, którego celem było sprawdzenie gotowości i współdziałania w sytuacji katastrofy lotniczej. Według scenariusza ćwiczenia rozbił się odrzutowy myśliwiec MiG-29, a dwóch pilotów obecnych na pokładzie katapultowało się i zostało uznanych za zaginionych. Do pomocy w ich odnalezieniu uruchomiony został składający się z żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej tzw. naziemny zespół poszukiwawczy, który w trybie natychmiastowym przy współpracy z pozostałymi służbami rozpoczął poszukiwania.

W ramach ćwiczenia „RENEGATE” użyto także śmigłowca oraz grupy poszukiwawcze poruszające się na quadach będących na wyposażeniu 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz pozostałych służb biorących udział w ćwiczeniu.

– To nie pierwsze szkolenie pozorujące sytuację kryzysową, w którym czynny udział biorą żołnierze 3.PBOT. Podkarpaccy terytorialsi brali już udział także między innymi w ćwiczeniach „TWIERDZA-18” i „DRAGON”. Podczas szkoleń rotacyjnych przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, czy Strażą Graniczną żołnierze Podkarpackiej Brygady OT regularnie ćwiczą współdziałanie i pomoc lokalnym mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych oraz klęsk żywiołowych – wyjaśnia por. Witold Sura, rzecznik prasowy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Pomoc w sytuacjach kryzysowych, katastrof lub klęsk żywiołowych w stałych rejonach odpowiedzialności 3. Brygady Obrony Terytorialnej na Podkarpaciu to jeden z celów i część misji naszej formacji, która jest stawiana na pierwszym miejscu, co lokalni terytorialsi udowodnili stawiając się licznie do pomocy w trudnym czasie kryzysu powodziowego, jaki dotknął nasz region w ostatnich tygodniach.