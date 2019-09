Terytorialsi świętują

27 września swoje święto obchodzą Wojska Obrony Terytorialnej. W naszym regionie uroczystości zorganizowano w Rzeszowie i połączono je z 80. rocznicą Powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Uroczystości 80. Rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz Święta Wojsk Obrony Terytorialnej odbędą się pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów przy ul. Szopena w Rzeszowie. Asystę honorową z repliką sztandaru bojowego żołnierzy Armii Krajowej inspektoratu rzeszowskiego wystawi 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. Tym wydarzeniom towarzyszyć będą również poczty sztandarowe

z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, im. gen. bryg. Mieczysława Boruty – Spiechowicza, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Straży Miejskiej, organizacji proobronnych oraz innych instytucji i stowarzyszeń. Dystyngowanej wojskowej oprawy doda obecność orkiestry wojskowej garnizonu Rzeszów.

Na powyższe wydarzenie oraz honorową zbiórkę krwi zapraszają Prezes Okręgu Podkarpackiego wraz z Księdzem Duszpasterzem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Prezydent Rzeszowa, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Dowódca Garnizonu Rzeszów oraz Dowódca

3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Program obchodów:

– godz. 7.30 – Msza Święta w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie,

– godz. 8.30 – przejście pod Pomnik Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów,

– godz. 9.15 – uroczystości rocznicowe: odegranie Hymnu Państwowego, przemówienia, wyróżnienia żołnierzy 3.PBOT, Apel Pamięci, salwa honorowa, składanie wieńców i wiązanek kwiatów, odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego,

– godz. 10.15 – 12.00 – piknik wojskowy

W czasie święta powstania Polskiego Państwa Podziemnego i święta Wojsk Obrony Terytorialnej wystawione zostaną punkty promocyjne wraz z pokazem sprzętu 3.PBOT, 21.BSP, Policja, Straż Graniczna, PSP, IPN. Uczestnicy będą mogli zobaczyć i zapoznać się ze sprzętem będącym na wyposażeniu podkarpackich „Terytorialsów” oraz służb mundurowych Podkarpacia. Ponadto poznać osobiste doświadczenia żołnierzy służących w szeregach 3.PBOT, 21.BSP, Policji, SG i PSP.

Po uroczystościach będzie można porozmawiać z podkarpackimi weteranami oraz naukowcami z IPN. Ponadto zapraszamy wszystkich przybyłych gości na wojskową grochówkę.

Wojska Obrony Terytorialnej jako komponent terytorialny SZ RP z dumą odwołują się do tradycji Armii Krajowej, której jednostki tworzone były właśnie na bazie lokalnych społeczności.

– Przejęcie tradycji AK przez nowy rodzaj sił zbrojnych jest swoistą sztafetą pokoleń. Zręby organizacyjne Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej tworzone były na wzór Polskiej Organizacji Wojskowej, ta zaś odwoływała się do tradycji Powstania Styczniowego. Armię Krajową tworzyło pokolenie „Kolumbów” wychowane w tradycji walki o niepodległość w okresie powstań narodowych w XIX w. i w czasie trwania Wielkiej Wojny, jak ówcześnie nazywano I wojnę światową. Pokolenie to nie odmówiło daniny krwi w czasie próby, przed którą stanęła Polska w 1939 r. Nie bez przyczyny i właśnie my, odwołujemy się do tradycji najlepszych wzorców osobowych i organizacyjnych, które w tym trudnym czasie zdało swój egzamin nie tylko z patriotyzmu, ale przede wszystkim z człowieczeństwa. Dziś Wojska Obrony Terytorialnej kształtują nowe pokolenia Polaków wychowane na tradycji „Kolumbów”, dla których hasła „Bóg-Honor-Ojczyzna” nie są pustymi sloganami – podkreśla por. Witold Sura, rzecznik prasowy 3.PBOT.