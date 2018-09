Terytorialsi rozkładają „Parasol”

Urzędnicy z powiatów m.in. niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego i tarnobrzeskiego zajmujący się zarządzaniem kryzysowym wezmą udział w szkoleniu zorganizowanym przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej. Spotkanie odbędzie się w ramach programu pod kryptonimem „Parasol”.

Dwudniowe szkolenie w ramach programu pk. „Parasol” odbędzie się w dniach 26 i 27 września w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim oraz na obiektach koszarowych 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego.

– W warsztatach udział wezmą osoby zajmujące się na co dzień sprawami zarządzania kryzysowego w powiatach: łańcuckim, niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, leżajskim, kolbuszowskim, dębickim, mieleckim, ropczycko – sędziszowskim, strzyżowskim oraz jasielskim. Ta jakże obszerna mapa powiatów to rejony odpowiedzialności batalionów lekkiej piechoty, które wchodzą w skład 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej – wyjaśnia por. Witold Sura, rzecznik prasowy 3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego. – Tego typu warsztaty mają na celu przygotować samorządy oraz służby i instytucje im podległe do współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej. Wynikiem tych spotkań ma być skuteczne wykorzystanie potencjału wojska w procesie zarządzania kryzysowego.

Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie zespół oceny wsparcia oraz kompanijny moduł zadaniowy, który od 1 września wystawia w gotowości każda z brygad utworzonych w pierwszym etapie formowania WOT. W skład modułu zadaniowego wchodzi kilkanaście pojazdów, w tym: samochody ciężarowo-terenowe, cysterna wodna, agregat prądotwórczy, wóz zabezpieczenia technicznego, sanitarka, pojazdy czterokołowe typu „quad” oraz maszt oświetleniowy, sprzęt inżynieryjny i środki łączności.

– Należy nadmienić, że prezentowany moduł na najbliższym spotkaniu jest tylko przykładową kompilacją sprzętu. Jego skład może być dostosowywany do konkretnej sytuacji i potrzeb – dodaje por. Sura.

Kolejne warsztaty zorganizowane zostaną w listopadzie tego roku, w rejonach odpowiedzialności pozostałych batalionów 3. Podkarpackiej Brygady.