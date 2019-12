Tenisowe mistrzostwa Stalowej Woli na bogato

31 zawodników rywalizowało przez dwa dni w Otwartych Halowych Mistrzostwach Stalowej Woli Amatorów. Turniej rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych.

W open wystartowało 17 tenisistów, mecze rozgrywane były systemem pucharowym. W finale Łukasz Puk z Kraśnika pokonał Leszka Września z Warszawy 4:6, 6:2, 7:6. Był to kolejny na przestrzeni ostatnich lat finałowy pojedynek pomiędzy tymi zawodnikami. W półfinałach Puk pokonał Filip Sobczyka z Niska 7:6, 6:2, a Wrzesień Philippe Olko z Niechobrza 6:2, 6:1.

W kategorii 45+ triumfował Józef Krzysztyński z Rymanowa-Zdroju. W finale pokonał Macieja Nowaka z Warszawy 7:6, 6:0. W półfinałach Nowak wygrał ze Zbigniewem Dąbrowski z Ostrowca Św. 4:6, 6:4, 10:7, a Krzysztyński wygrał walkowerem z Witoldem Frycem z Kolbuszowej.

W najstarszej kategorii 60+, w której wystąpiło 5 tenisistów, mecze odbywały się w grupie, dzięki czemu każdy z panów mógł rozegrać po cztery pojedynki. Miejsce pierwsze zajął z kompletem czterech zwycięstw Jan Papierz ze Szczebrzeszyna. W meczu, który zapewnił mu końcowy sukces, pokonał Aleksandra Tora z Mielca. Trzecie miejsce przypadło Januszowi Kaliniakowi z Siedlec, czwarte Mieczysławowi Pęziołowi ze Stalowej Woli, a piąte Januszowi Kawałko z Zamościa

Zwycięzcy każdej kategorii otrzymali nagrody rzeczowe – ekspresy do kawy ufundowane przez głównego sponsora turnieju, firmę Konesso. Dodatkowo, podczas turnieju losowane były nagrody wśród wszystkich uczestników mistrzostw.

Niedzielne mecze, dzięki firmie Up-LED, transmitowane były na żywo na profilu facebookowym MKT Stalowa Wola, odnotowując 1141 wyświetleń.

– Były to kolejny w tym roku udany i stojący na naprawdę dobrym poziomie sportowym turniej – powiedział dyrektor MKT, Stanisław Wierzgacz. – Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Stalowej Woli oraz fundatorowi cennych nagród, panu Grzegorzowi Bieńko – właścicielowi firmy Konesso, mogliśmy zorganizować te zawody na najwyższym poziomie. Serdecznie za to wsparcie dziękujemy, a oddzielne podziękowania kierujemy do Anety Opalińskiej i Przemysława Grochowskiego za mnóstwo zdjęć, które trafiły do klubowej galerii.