Tenis 10 i turniej par deblowych

W najbliższy weekend na stalowowolskich kortach odbędą się dwa turnieje tenisowe: Tenis 10 (sobota, 27 czerwca) i Turniej Mikst (deblowy turniej par mieszanych) (niedziela, 28 czerwca).

Dzieci rywalizować będą w czterech kategoriach: zielonej (dziewczęta i chłopcy), pomarańczowej (dziewczęta i chłopcy), niebieskiej (mieszanej) i czerwonej (mieszanej).

Do turnieju deblowego można zgłaszać pary do soboty, do godz. 18. Wpisowe 60 zł od pary.

