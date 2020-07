Na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli odbywał się turniej dla dzieci Tenis 10 Cup. Rozgrywano go w trzech kategoriach wiekowych. W czerwonej (dzieci od 5 do 8 lat) zwyciężył Oskar Sybicki, drugie miejsce zajął Antoni Sycz, a trzecie Maria Cisłak. W kategorii pomarańczowej (8-10 lat) triumfował Jakub Sycz, druga była Marta Szeliga, a trzecie miejsce zajęli ex aequo: Hanna Krzysztoń i Zofia Kalbarczyk. W najstarszej grupie, 9-10-latków – kategoria zielona – pierwsze miejsce zajął Aleksander Skoczylas, drugie Bruno Takmadżan, a trzecie Alan Kordas.

