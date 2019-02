„Tęczowe kocyki” łagodzą ból po stracie dziecka

[Zdjęcia] Maleńkie rożki, kocyki, czapeczki. Wyglądają jak ubranka dla lalek, ale wolontariuszki szyją i dziergają je dla dzieci, które nie dożyły narodzin lub umarły zaraz po przyjściu na świat. Wszystko po to, by pomóc rodzicom godnie pożegnać swoje maleństwo.

Akcja „Tęczowy kocyk” w Polsce została zapoczątkowana w 2016 roku. i od razu trafiła również do Stalowej Woli.

– Dołączyłam do grupy w lipcu 2016 roku. Postanowiłam rozpocząć akcję od naszego stalowowolskiego szpitala. Dostałam zgodę dyrekcji i oddziałowej. Oddziałowa i położne muszą ubrać te dzieciątka, dlatego jeżeli one by nie chciały tego robić, to ta inicjatywa nie ma racji bytu w żadnym szpitalu. Pierwszy pakiet ubranek do naszego szpitala dostarczyłam już w październiku – mówi Paulina Dąbal, koordynatorka akcji na terenie województwa podkarpackiego.

Na chwilę obecną akcję tworzy nieformalna grupa wolontariuszek, które posiadają patent na wykonywane ręcznie rzeczy. Ale jak zaznacza koordynatorka, jeszcze w tym roku grupa przerodzi się w pełnoprawną fundację.

By rodzice mogli godnie pożegnać swoje zmarłe dziecko

„Tęczowe kocyki” są dziergane dla „aniołków”, dzieci urodzonych z wadami letalnymi, które umierają już w łonie matki lub niedługo po urodzeniu, dla hiperwcześniaków urodzonych między 12 a 24 tygodniem ciąży.

– Wspieramy rodziców po stracie dziecka. Ubieramy ich dzieciątka, żeby można je było godnie pochować. Dorosłych od zawsze się ubierało i to jest naturalne, natomiast temat umierania dzieci zawsze był tabu. Dlatego, dla tych mniejszych maluszków szyjemy rożki, szatki dla większych, a dla rodziców zestawy pamiątkowe w postaci niezapominajek i motylków oraz pudełko wspomnień – mówi Paulina Dąbal.

Rodzice, którzy stracili dziecko, cierpią tak samo, niezależnie od tego, czy ich dziecko waży pół kilograma, czy tylko 200 gramów. Dlatego pragną się z nim pożegnać. Dzieciątko ubrane w szatki wykonywane przez wolontariuszki, rodzicom przynosi położna. W niektórych ośrodkach jest już specjalny pokój, w którym rodzice mają czas na pożegnanie się z ze swoim maleństwem.

Nie wszyscy jednak zabierają martwe dzieciaczki ze szpitala. Wtedy ich ciałka są grzebane na cmentarzu w specjalnie przeznaczonym na ten cel „grobie dzieci utraconych”, czemu towarzyszy katolicki ceremoniał. Są rodzice, którzy chcą zabrać ciałka i pogrzebać je w rodzinnym lub osobnym grobie. Zdarza się, że rodzic dostaje w szpitalu takie gołe ciałko do ręki, albo owinięte w worek na śmieci czy w ligninę. Tymczasem przekazanie ciałka w kolorowym kocyku, z czapeczką na główce, łagodzi nieco ból związany ze stratą wyczekiwanego dziecka.

– Na Facebooku, gdzie tak naprawdę jesteśmy cały czas, zwracają się do nas mamy które otrzymały już pamiątki. Piszą po prostu, żeby podziękować, za to, że ktoś w momencie ich tragedii pomyślał za nich o takiej niby prostej rzeczy, ale jakże potrzebnej, żeby to dziecko było godnie pochowane – mówi koordynatorka akcji.

Kocyki, ubranka, maskotki

Na Podkarpaciu aktywnie działa 98 wolontariuszek, które szyją ubranka do szpitali. Na chwilę obecną akcja prowadzona jest w 16 placówkach, na terenie takich miast jak: Stalowa Wola, Nisko, Tarnobrzeg, Mielec, Krosno, Dębica, Jasło czy Rzeszów.

– Jeszcze dwa lata temu, żaden szpital w Rzeszowie nie chciał dołączyć do akcji. Po wielu rozmowach udało mi się nawiązać współpracę ze wszystkimi placówkami na terenie stolicy województwa – mówi Paulina.

W całej Polsce już ponad 150 szpitali, prowadzi na swoich oddziałach akcję „Tęczowy kocyk”. W każdym prawie województwie jest koordynatorka, a wolontariuszki są nawet za granicą.

– Będziemy również próbować podejmować współpracę z zakładami patamorfologii i zakładami pogrzebowymi. Wszystko po to, żeby na każdym etapie móc odnaleźć rodziców, którzy potrzebowaliby tej pomocy. Czasem jest tak, że szpitale odmawiają współpracy. Dlatego, na przykład w zakładzie patamorfologii odbierając dziecko, rodzice mogliby uzyskać taki rożek, a jak tam nie, to w zakładzie pogrzebowym – dodaje Paulina.

W skład kompletu, który przygotowywany jest przez zrzeszone w nieformalnej grupie panie, wchodzi kolorowy rożek do owinięcia dziecka (od 20 cm do 55 cm) i czapeczka, które są elegancko złożone i przewiązane wstążeczką. Wyprawka jest uszyta z delikatnych materiałów, uprana i wyprasowana. Dla większych dzieci, które można już ubrać wolontariuszki robią na szydełku lub szyją małe, różnobarwne szatki. Przygotowują również mały komplecik dla rodziców, w skład którego wchodzą dwie niezapominajki i motylek. Warto tu zaznaczyć, że niezapominajka jest polskim symbolem dziecka utraconego, a motylek symbolem międzynarodowym.

– Ostatnią rzeczą, która zostaje z rodzicami jest pudełko wspomnień. Przyjmujemy suknie ślubne i z nich wykorzystujemy praktycznie każdy element. Z tego sztywnego tiulu szyjemy woreczki, do których wkładamy kocyk, czapeczkę, maskotkę, dwa motylki i niezapominajkę. Taki komplet zostaje z rodzicami na pamiątkę – tłumaczy Paulina Dąbal.

– Bardzo chciałabym, żeby wszystkie dzieci dostawały te wyprawki, czyli nie tylko w sytuacji jak jest płód widoczny. Rodzicom jest wszystko jedno czy to ósmy tydzień ciąży czy 24. Jeśli już są kostki parafinowe, czyli tylko tak zwany materiał do badania, a jeszcze nie ma płodu, to chcemy żeby taką kosteczkę, można było też zawinąć w rożek – dodaje.

Każdy może wesprzeć akcję

– Można nas wspomóc na różne sposoby. Na przykład przekazując jasne włóczki, materiały w dziecięcych wzorach, guziki, tasiemki, suknie ślubne czy alby. Czasem potrzebny jest transport. Wolontariuszki nie zbierają pieniędzy, ale możliwe są wpłaty na konto. Mamy też coś takiego jak „Bazarek tęczowy kocyk”. Tam wystawiane są przez wolontariuszki różne rzeczy, które same wykonują. Następnie odbywa się licytacja, a pieniądze przeznaczone zostają na przykład na zakup materiałów – mówi koordynatorka akcji.

W Stalowej Woli cały czas materiały niezbędne do wykonania kocyków, można przynosić do pasmanterii Aksamitka przy Alejach Jana Pawła II (obok białych bloków).

Koordynatorzy akcji szukają również nowych wolontariuszy. Każdy kto chce pomóc w tym szczytnym celu, może dołączyć do grup na Facebooku: „Tęczowy kocyk” i „Tęczowy Kocyk – Podkarpackie”. Tam uzyska wszystkich niezbędnych informacji.