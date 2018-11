Tarnobrzeżanka w półfinale „The Voice od Poland”

W minioną sobotę odbył się pierwszy odcinek występów na żywo w telewizyjnych show „The Voice od Poland”. Pochodząca z Tarnobrzega Diana Ciecierska wygrała rywalizację w swojej grupie, którą trenuje Piotr Cugowski i brawurowo dostała się do półfinału.

Zanim w sobotę Diana stanęła na scenie telewizyjnego studio, zabrała widzów w podróż do Tarnobrzega. Przedstawiła publiczności swoich największych fanów, czyli babcię i dziadka, którzy od lat zbierają wszystkie wycinki prasowe na temat jej sukcesów. Seniorzy wspierają karierę muzyczną Diany już od dziecka i każdą, nawet najmniejszą wzmiankę, która ukazuje się w lokalnej prasie na temat wokalistki, skrzętnie dokumentują. A, że Diana ma na swoim wiele zwycięskich występów w różnych konkursach wokalnych, to kronika rodzinna liczy już setki stron. Kamera TVP, która z związku z udziałem Diany w programie zawita do Tarnobrzega, zaglądnęła także do Tarnobrzeskiego Domu Kultury. To tu 24-letnia obecnie wokalistka przez 12 lat szlifowała śpiew pod okiem Anny Pintal. Panie serdecznie się przywitały, a znana w Tarnobrzegu nauczycielka śpiewu zapewniła Dianę, że wraz z wieloma osobami mocno trzyma za nią kciuki w programie.

17 listopada tarnobrzeżanka walczyła o przejście do półfinału z trojgiem innych wokalistów z grupy Piotra Cugowskiego. Jej występ był jednak bezkonkurencyjny. Piosenkę „You shook me all night long” z repertuaru Ac/DC zaśpiewała w prawdziwie rockowym stylu i przeszła do kolejnego etapu programu.