TARNOBRZEG. Wyjątkowe dzieło trafiło do Zamku Dzikowskich

Nieznany właściciel wyjątkowo pięknej kopii obrazu Matki Bożej Dzikowskiej z przełomu XVIII i XIX w. chciał go sprzedać poprzez największy dom aukcyjny w Warszawie. Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega dowiedział się o tym fakcie i włączył się do negocjacji.

– Otrzymaliśmy informację, że w najważniejszym warszawskim domu aukcyjnym ma się pojawić na sprzedaż taki obraz – mówi dr Tadeusz Zuch, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, które mieści się w Zamku Dzikowskim. W tym samym miejscu, przed wiekami, rodzina Tarnowskich umieściła w kaplicy zamkowej słynący cudami obraz Matki Bożej Dzikowskiej, obecnie zdobiący ołtarz tarnobrzeskiego klasztoru OO. Dominikanów. – Zadzwoniłem i rozmawiałem. Mówiłem o wielkim znaczeniu tego obrazu dla naszego miasta. Pertraktacje z właścicielem i domem aukcyjnym trwały kilka dni. Ostatecznie udało się, że obraz nie trafił na aukcje, ale za pół ceny został sprzedany nam – opowiada dyrektor o kulisach zakupu.

Dyrektor nie kryje, że w dużej mierze o udanych negocjacjach zaważył fakt, że obraz jest bardzo związany z naszym terenem.

– Cieszymy się, że znaleźliśmy zrozumienie nie tylko domu aukcyjnego, ale i właściciela, który pozostał anonimowy. Za obraz, którego cena wywoławcza miała wynosić 8 tysięcy złotych, zapłaciliśmy 4 tysiące – informuje dr Tadeusz Zych.

Obraz przedstawiający trójcę ziemską – Matkę Bożą, Jezusa i św. Józefa jest malowany na płótnie farbami olejnymi i pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. W ocenie dyrektora muzeum jest jedną z najładniejszych kopii naśladownictwa ludowego Matki Bożej Dzikowskiej.

– Z nieskrywaną radością mogę przyznać, że mniej udaną kopię w swoich zbiorach posiada Muzeum Narodowe w Warszawie. Nasza jest piękniejsza.

Dyrektor przyznaje, że kult Matki Bożej Dzikowskiej był przed wiekami bardzo rozległy. – To, że Matka Boża Dzikowska była często kopiowana świadczy o tym jak wielki był jej kult na terenie całego państwa polskiego. Dziś ogranicza się tylko do obrębu naszego miasta, ale kiedyś był to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej czczonych obrazów na ziemiach polskich – mówi dr Tadeusz Zych.

Zakupiony obraz zawiera mnóstwo symbolicznych elementów, a część z nich jest namalowana w sposób prostszy do odczytania niż te na oryginale. Np. zamiast szczygła, który je winogrono, jest baranek trzymany przez św. Jana. Oba symbolizują jednak ofiarę Jezusa. Na kopii obrazu Matka Boża i Jezus mają korony, choć powstał przed koronacją wizerunku Dzikowskiej Pani. W tle rodziny świętej jest także namalowana świątynia za jerozolimskim murem

Tak jak w przypadku oryginału wizerunku Matki Bożej Dzikowskiej, który umieszczony jest w kościele OO. Dominikanów w Tarnobrzegu, tak i w przypadku zakupionej kopii, nie wiadomo jakie były dokładnie jej losy i kto jest autorem tego liczącego ponad 200 lat obrazu. Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega zapowiada, że kopia ozdobi ołtarz w kaplicy Zamku Dzikowskiego. Będzie tu dostępna dla zwiedzających i wiernych.

(mar)