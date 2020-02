Tarnobrzeg: Wybuchowa atrakcja

Dwie nauczycielki i uczennica ucierpiały w wyniku wybuchu, do którego doszło w niedzielę, 23 lutego, w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu. Wypadek wydarzył się w czasie przygotowywania mieszaniny, która miała służyć do chemicznego eksperymentu.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu w minioną niedzielę na korytarzu przed pracownią chemiczną. Zwiedzających nie było jeszcze wówczas w tym miejscu. Dwie nauczycielki chemii przygotowywały się do pokazu, w którym chciały wykorzystać mieszaninę fotobłyskową. Jedna z nich mieszała chemikalia w moździerzu, gdy doszło do zapalenia i wybuchu. 55-letnia kobieta ma poparzoną twarz, klatkę piersiową i rękę. Druga z nauczycielek, która stała obok, także miała kontakt z ogniem, ale nie doznała tylu obrażeń co koleżanka. Do szpitala w niedzielę trafiły także dwie uczennice.

