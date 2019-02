Tarnobrzeg: Przyłapany podczas okradania piwnic

Dzięki czujności i odwadze mieszkańca Tarnobrzega zatrzymany został mężczyzna, który okradał piwnice. Lokator bloku przy ul. Kochanowskiego, kiedy dostrzegł złodzieja, najpierw zablokował mu drogę ucieczki, a następnie z innym sąsiadem wezwał policjantów. Sprawcą okazał się 22-latek. Zebrany materiał dowodowy pozwolił policjantom na postawienie mu 19 zarzutów.

W miniony weekend dyżurny jednostki policji otrzymał telefoniczną informację o włamaniu do piwnic i ujęciu złodzieja. Do zdarzenia doszło z samego rana w jednym z bloków przy ul. Kochanowskiego w Tarnobrzegu. Na miejsce skierowany został policyjny patrol. Funkcjonariusze ustalili, że jeden z lokatorów, schodząc do piwnicy, usłyszał podejrzany hałas. Postanowił to sprawdzić. W boksach zauważył nieporządek i liczne uszkodzenia drzwi wejściowych. Nieco dalej zauważył dziwnie zachowującego się mężczyznę, który trzymał wypchany plecak.

Mężczyzna udaremnił ucieczkę złodziejowi, zaalarmował innego sąsiada, a ten policjantów.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, którym okazał się 22-latek bez stałego adresu zameldowania. Podczas prowadzonych czynności policjanci ustalili, że mężczyzna włamał się do 19 piwnic. W jego plecaku znajdowały się przedmioty oraz narzędzia skradzione z piwnic.

Policjanci przesłuchali mężczyznę i przedstawili mu 19 zarzutów kradzieży z włamaniem.

Na podstawie zabranego materiału dowodowego prokurator zastosował wobec 22-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju. Mężczyzna za popełnione przestępstwo wkrótce stanie przed sądem, grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Info: KMP Tarnobrzeg