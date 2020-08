Tarnobrzeg: Policjanci odnaleźli zaginionego mężczyznę

Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania prowadzone za zaginionym mężczyzną. Został on odnaleziony w rejonie wału wiślanego biegnącego wzdłuż osiedla Dzików. Policjanci przekazali go pod opiekę lekarzy.

We wtorek, 4 sierpnia, dyżurny tarnobrzeskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny. Z przekazanych informacji wynikało, że 51-letni mieszkaniec Tarnobrzega może chcieć targnąć się na swoje życie. Z posiadanych informacji wynikało, że mężczyzna udał się do zakładu pracy, jednakże do niego nie dotarł. Z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia, policjanci rozpoczęli poszukiwania za 51-latkiem.

Mundurowi ustalili rysopis zaginionego, a także rejon, w którym mógł przebywać. W trakcie prowadzonych poszukiwań, funkcjonariusze pionu kryminalnego, zauważyli leżącego mężczyznę w rejonie wału wiślanego, biegnącego wzdłuż osiedla Dzików. W trakcie udzielania mężczyźnie pomocy policjanci kryminalni rozpoznali, że jest to poszukiwany mieszkaniec Tarnobrzega. 51-latek przyznał się do zażycia środków chemicznych. Funkcjonariusze natychmiast wezwali pogotowie. Załoga karetki zabrała mężczyznę do szpitala. Dzięki szybkiej interwencji mundurowych 51-latkowi nic poważnego się nie stało.

KMP Tarnobrzeg