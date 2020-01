Tarnobrzeg: Dozór i zakaz opuszczania kraju dla sprawcy pobicia

Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi 19-latkowi, który na jednej z ulic Tarnobrzega zaatakował małżeństwo. Para została dotkliwie pobita, gdy stanęła w obronie nastoletniej dziewczyny. Napastnik biegł za nią chodnikiem, szarpał i bił. Szybkie działanie policjantów doprowadziło do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty popełnienia przestępstw. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych oraz zakazu opuszczania kraju.

Tarnobrzescy policjanci pod nadzorem prokuratora zakończyli czynności w sprawie pobicia małżeństwa, które stanęło w obronie nastolatki. Młoda kobieta została zaatakował przez swojego przyjaciela. Do zdarzenia doszło w sylwestrową noc, na ul. 11 listopada w Tarnobrzegu. Około godziny 4 rano, dyżurny jednostki otrzymał zgłoszenie o tym, że na chodniku przylegającym do osiedlowego parkingu, leży ranny mężczyzna, któremu kobieta z zakrwawioną twarzą próbuje udzielać pomocy. Zaalarmowali policjanci natychmiast udali się na miejsce.

Na jednym z chodników zauważyli ratowników medycznych i dwie ranne osoby. Funkcjonariusze ustalili, że to mieszkańcy Tarnobrzega – 47-letni mężczyzna i o dwa lata młodsza kobieta. Oboje posiadali liczne obrażenia. Z relacji pokrzywdzonych wynikało, że zostali dotkliwie pobici przez nieznanego im mężczyznę, kiedy stanęli w obronie dziewczyny. Agresywny napastnik, biegł za nią chodnikiem, szarpał i bił pięściami. Zapłakana dziewczyna odeszła w nieznanym kierunku, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. W toku podjętych czynności ustalili dane sprawcy. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec Mielca. Policjanci zapukali do jego mieszkania, lecz mężczyzny tam nie było, ukrywał się przed mundurowymi. Policjanci szybko ustalili jego miejsce pobytu i zatrzymali mężczyznę. 19-latek trafił do policyjnego aresztu.

Prowadząc dalsze czynności, funkcjonariusze ustalili tożsamość pokrzywdzonej. Okazała się nią 17-letnia mieszkanka Tarnobrzega.

W czwartek policjanci przesłuchali 19-letniego mieszkańca Mielca i przedstawili mu cztery zarzuty. Prokurator na postawie zebranego przez funkcjonariuszy materiału dowodowego, zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru, zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zakazu opuszczania kraju.

O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Info: KMP Tarnobrzeg