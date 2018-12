Takiego turnieju jeszcze nie było, a ten za rok będzie jeszcze lepszy!

Za nami II Ogólnopolski Turniej Brazylijskiego Jiu-Jitsu „Charakterne Dzieciaki” zorganizowany przez klub sztuk walki Kaito Stalowa Wola pod honorowym patronatem prezydenta miasta Lucjusza Nadbereżnego oraz Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

Kiedy przed rokiem Paweł Kunysz ze swoim teamem z Kaito zorganizował pierwszy taki turniej, do którego zgłosiło się 60 dzieci, po jego zakończeniu w stronę organizatora i pomysłodawcy, kierowano podziękowania, gratulację i życzenia, żeby następne tego typu zawody zgromadziły podobną liczbę zawodników.

W tym roku już kilka tygodni przed 9 grudnia, a więc dniem rozgrywania zawodów, było wiadomo, że frekwencja będzie jeszcze większa, ale nikt z organizatorów nie przypuszczał, że do turnieju zgłoszonych zostanie aż 118 zawodników. Przyjechali z Piotrkowa Trybunalskiego, Nowego Sącza, Krakowa, Warszawy, Radomia, Rzeszowa, Strzyżowa. 40-osobową reprezentację wystawili gospodarze, klub Kaito. Na czterech matach rozłożonych w dużej hali stalowowolskiego MOSiR, stoczono blisko 120 walk w formule Gi w czterech kategoriach wiekowych. Najmłodsi zawodnicy mieli po 6, najstarsi 14 lat. Aż strach pomyśleć, co to będzie za rok, podczas trzeciej edycji „Charakternych Dzieciaków”!

– Widząc zaangażowanie dzieci podczas walk, ich uśmiech i pozytywne emocje towarzyszące sportowej rywalizacji, a także radość dopingujących ich z trybun rodziców, mamy poczucie dobrze spełnionego obowiązku oraz widzimy sens i potrzebę organizacji takich przedsięwzięć – powiedział po turnieju Paweł „Boris” Kunysz. – Dzięki uprzejmości i pomocy firm, a także osób prywatnych zaprzyjaźnionych z naszym klubem, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz koszulkę. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca na podium także puchary i drobne upominki. Dodatkowo wyróżniono najlepszą zawodniczkę i najlepszego zawodnika turnieju. Nagrodą były dla nich puchary w kształcie łuski, które ufundowali: dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, płk dr inż. Rafał Bazela i doradcą dyrektora WITU, płk Andrzej Słabowski. Po tym turniej jestem pewien, że za rok zgłosi się jeszcze więcej dzieci i dlatego już teraz planujemy zorganizowanie takich zawodów, jakich nikomu wcześniej zorganizować się nie udało. Szczegółów nie będę już dzisiaj zdradzał, ale oczyma wyobraźni już widzę, jak nasz turniej będzie wyglądał za rok. Jeszcze raz dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia i całej załodze Kaito Team.

Sponsorzy II Ogólnopolskiego Turnieju BJJ „Charakterne Dzieciaki”: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, Urząd Miasta i Rada Miejska w Stalowej Woli, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Tryumf, Iwamet, Fryturnia – Świeża Kuchnia, MaStal oraz Cerkamed – Medical Company, Charakterni, Artour – wyjazdy na mecze piłkarskie po całej Europie, Optymi, Jubiler Rubin, S-Team Force Auto Detailing, Fresh Market, Nowa Zagraniczna Odzież – Al. Jana Pawła II 10, Cafe & Pizzeria Verona, Medicus, Fotografia Kamil „Żurek” Żurawski, Video Movies Fabrika – Damian Dybka.

Najlepsi zawodnicy:

U-8

– 25 kg: 1. Jan Brodecki, 2. Maksymilian Pędziwiatr, 3. Eryk Ryżewski, – 27 kg: 1. Bartosz Welc, 2. Michalina Milan, 3. Michał Chlebek, – 29 kg: 1. Hubert Cynarski, 2. adia Świercz, 3. Liana Łos, + 29 kg: 1. 1. Tymon Rudnicki, 2. Wiktor Bielec, 3. Adrian Składowski.

U-10

– 26 kg: 1. Igor Gruszczyk, 2. Max Kozłowski, 3. Karolina Łos, – 30 kg: 1. Staszek Micał, 2. Bartek Cichecki, 3. Mikołaj Drab, – 34 kg: 1. Wiktor Micał, 2. Martyna Matłosz, 3. Piotr Zagajski, – 38 kg: 1. Kinga Stępień, 2. Mateusz Misztela, 3. Marcel Nobis.

U-12

+ 38 kg: 1. Aleksandra Sowa, 2. Oliwier Ryżewski, 3. Bartek Zieliński, – 36 kg: 1. Szymon Sołowiej, 2. Julia Pietrasz, 3. Wiktoria Matłosz, – 33 kg: 1. Adrian Kaczmarek, 2. Adrian Bawiec, 3. Klaudia Bis, – 44 kg: 1. Oliwier Przerwa, 2. Mikołaj Rla, 3. Kacper Kozioł, + 48 kg: 1. Szymon Staszkiewicz, 2. Oliwier Maksymowicz, 3. Kamil Dzikowski, – 48 kg: 1. Filip Szlachta, 2. Szymon Pawłowski, 3. Emilia Naslyan.

U-15

– 40 kg: 1. Zuzanna Kowalska, 2. Brajan Wala, 3. Konrad Mazur, – 43 kg: 1. Alek Pliszka, 2. Julia Pełka, 3. Tymoteusz Jakubowski, – 48 kg: 1. Arsen Naslyan, 2., Michał Sołowiej, 3. Krzysztof Kawala, – 55 kg: 1. Radek Czernik, 2. Ksawier Smoleń, 3. Mikołaj Bębenek, + 55 kg: 1. Alex Iwasieczko, 2. Dawid Gorzelec, 3. Kacper Haniecki.

Najlepszą zawodniczką turnieju została wybrana zwycięzczyni kategorii U-15 w wadze do 40 kg, Zuzanna Kowalska, a najlepszym zawodnikiem Arsen Naslyan (U-15), triumfator kategorii wagowej poniżej 48 kg.

Sędzią głównym zawodów był czterokrotny mistrz Europy ADCC, wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy, Kamil Umiński.

Zdjęcia: Kamil „Żurek” Żurawski

W GALERII zdjęcia z ceremonii nagradzania najlepszych zawodników i zakończenia turnieju