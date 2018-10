Chcą innej Stalowej Woli

– Trzeba Stalową Wolę postawić z głowy na nogi i my to zrobimy. Mamy szansę 21 października zagłosować na inną Stalową Wolę. Zachęcam więc wszystkich mieszkańców do udziału w wyborach, bo to święto demokracji – tak mówił Andrzej Szymonik, kandydat Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego na prezydenta Stalowej Woli, podczas konwencji, na której przedstawiono kandydatów tego komitetu do rady miejskiej i rady powiatu stalowowolskiego.

Jej uczestnicy wypełnili 2 października wieczorem salę konferencyjną miejscowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. Konwencję prowadził Waldemar Pawłowski, wieloletni spiker zawodów sportowych. – Mówią, że jesteśmy antypisem, ale tu chodzi o to, że wiele środowisk sprzeciwia się aktualnej sytuacji w mieście i powiecie, sprzeciwia się temu, co się planuje na lata następne. Idziemy z własnym programem, własnymi pomysłami i to nas wszystkich połączyło w jeden komitet – podkreślił Pawłowski. On też wyczytywał nazwiska wszystkich kandydatów, którzy wstawali ze swoich miejsc i pokazywali się zgromadzonym, a ci nagradzali ich oklaskami (byli też na telebimie)…

