Szymonik: Nie będziemy żadną totalną opozycją

– Nie mam telefonu do Lucjusza Nadbereżnego, więc nie rozmawiałem z nim po wyborach, ale tam, gdzie mogłem, to pogratulowałem panu prezydentowi zwycięstwa. Nie byłem zaskoczony porażką i jej skalą, bo faworytem przecież nie byłem, a mojemu komitetowi udało się całkiem sporo ugrać w radzie miejskiej. Na pewno nie będziemy w niej żadną totalną opozycją, odrzucającą jak leci wszystkie projekty zgłaszane przez prezydenta. Jeśli będą racjonalne, to dlaczego mielibyśmy ich nie poprzeć – powiedział „Sztafecie” Andrzej Szymonik, przegrany prezydenckich wyborów w Stalowej Woli.

Lucjusz Nadbereżny (PiS) wygrał z Andrzejem Szymonikiem (Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe) we wszystkich 36 obwodowych komisjach wyborczych na terenie Stalowej Woli. Największe poparcie, 78,5 proc., uzyskał w komisji nr 31 w Bursie Międzyszkolnej przy ul. Orzeszkowej. Z kolei Andrzej Szymonik swój najlepszy wynik, 32,5 proc., zdobył w komisji nr 21, w Przedszkolu Integracyjnym przy ul. Okulickiego. W sumie, Lucjusz Nadbereżny wygrał w stosunku 73 proc. do 27 proc., otrzymując 17 tys. 136 głosów, a Andrzej Szymonik – 6 tys. 359.

– Pierwszego dnia po wyborach chciałbym wyciągnąć rękę do współpracy, tak, aby przez najbliższe 5 lat w Stalowej Woli gościła zgoda, merytoryczna współpraca oparta na budowaniu mądrych rozwiązań. Każdy z nas startował z dobrym programem dla Stalowej Woli, myślę, że wspólnie będziemy te pomysły mogli realizować – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Co na to Andrzej Szymonik? – Współpracować zawsze można, ale obawiam się, że pan prezydent inaczej rozumie to słowo. Na pewno nie będziemy w radzie żadną totalną opozycją, odrzucającą jak leci wszystkie projekty zgłaszane przez prezydenta. Jeśli będą racjonalne, to dlaczego mielibyśmy ich nie poprzeć – odpowiada Andrzej Szymonik….

