Szymon Szydełko nowym trenerem II-ligowej Stali Stalowa Wola

Po przegranym meczu z Błękitnymi Stargard, podał się do dymisji trener Paweł Wtorek, a także jego asystent Artur Lebioda. W Elblągu prowadził drużynę duet: Czesław Palik – Wojciech Fabianowski, a w poniedziałek funkcję trenera Stali Stalowa Wola objął 36-letni Szymon Szydełko, który rozpoczął niedawno drugi sezon w III-ligowym Sokole Sieniawa, a wcześniej prowadził JKS Jarosław, Resovię, Karpaty Krosno, Crasnovię i Izolator Boguchwała. Zatrudnienie Szydełki, który pociągnął za sobą swojego asystenta z Sokoła, Konrada Bobera, spowodowało, że zakończył pracę ze Stalą trener Czesław Palik. Szydełko nie ma co prawda wymaganej przez PZPN licencji UEFA Pro, ale końcem marca dostał się na kurs i to już wystarcza do tego, by mógł prowadzić zespół II ligi.

Na ławce Stali, Szydełko zadebiutuje w najbliższą sobotę, kiedy nasza drużyna podejmować będzie w Boguchwale Górnika Łęczna.

Share 0 Share Share