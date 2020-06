Szykujcie stroje kąpielowe

Zapraszamy na pływalnie już w najbliższy weekend.

Od soboty, 6 czerwca, otwieramy pływalnię krytą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. Wracamy po 87 dniach przymusowego zamknięcia. Wznawiamy swoją działalność już w najbliższą sobotę, a pierwszych klientów zapraszamy od godz. 7.00. Obiekt będzie czynny codziennie do godz. 22.00.

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, bez których nasza pływalnia nie mogłaby sprawnie funkcjonować, musimy wprowadzić szereg zasad bezpiecznego korzystania z pływalni, które prezentujemy poniżej:

1. Wprowadzamy bezwzględny zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.

2. Obowiązuje ograniczona liczba uczestników korzystających z obiektu. Na terenie pływalni krytej może przebywać jednocześnie nie więcej niż 60 osób:

o BASEN DUŻY I NOWY – maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie,

o BASEN MAŁY maksymalnie 12 osób jednocześnie,

o JACUZZI maksymalnie 3 osoby jednocześnie.

3. Dodatkowo prosimy o zachowanie zasad dystansu społecznego w pozostałych pomieszczeniach pływalni:

· KASA – maksymalnie 3 osoby jednocześnie,

· SZATNIA W HOLU – maksymalnie 4 osoby jednocześnie,

· PRYSZNICE – maksymalnie 4 osoby jednocześnie.

4. Obowiązuje zachowanie niezbędnego dystansu społecznego – 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, a także podczas pływania w basenie.

5. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.

6. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.

7. Prosimy o równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej.

8. Obowiązuje noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu.

Ubierając się po kąpieli, należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

9. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

10. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do wywieszonych instrukcji jak również zaleceń pracowników obsługi obiektu.

11. Pamiętaj, żeby kichać lub kaszleć w zgięty łokieć lub w chusteczkę jednorazową, którą należy szybko wyrzucić do kosza, a następnie umyć ręce.

12. Preferujemy płatności bezgotówkowe, jeżeli to możliwe prosimy o regulowanie należności kartą płatniczą.

Pragniemy również poinformować o ograniczeniach w dostępności niektórych usług do odwołania:

– strefa saun będzie nieczynna,

– zawieszone zostały zajęcia w ramach programu nauki pływania – Rybka oraz aquaaerebik,

– nie obowiązuje bilet promocyjny.

Zasada „Basen jest tak czysty jak czysty jesteś TY”, jest szczególnie ważna w tym trudnym dla nas wszystkich okresie, a czyste sumienie na basenie nie wystarczy. Ochrona przed nadmiernym zagęszczeniem osób przebywających na pływalni i zachowanie dystansu społecznego przez cały czas pobytu w obiekcie obok przestrzegania zasad higieny osobistej jest podstawowym warunkiem bezpiecznego korzystania z pływalni. Pamiętajmy o dokładnym umyciu ciała pod prysznicem przed wejściem do wody oraz o powstrzymaniu się z korzystania z obiektu, gdy jesteśmy chorzy. Dzięki temu przebywanie na naszych obiektach będzie bezpieczne i przyjemne dla nas wszystkich.

Wspólnie zadbajmy o bezpieczny i komfortowy powrót na pływalnie.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej i profilu na portalach społecznościowych, na których na bieżąco będziemy Państwa informować o tymczasowych zasadach ograniczonego dostępu do obiektów sportowych zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzeń Rady Ministrów, a także nowymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Sporu i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Źródło: MOSiR Stalowa Wola