Szykują się nowe taryfy na wodę

Woda w Stalowej Woli słusznie uchodzi za smaczną i zdrową, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze „Sztafety”. To dzięki działającej od 2008 r. stacji uzdatniania, bo surowa woda czerpana z lokalnych ujęć jest zbyt kwaśna (ma za niski współczynniki pH) oraz zawiera domieszki żelaza i manganu. Ale czy woda w Stalowej Woli jest także tania? Jak wiele zarabia na jej sprzedaży Miejski Zakład Komunalny? Czy w przyszłym roku taryfy wzrosną?

– Zużycie spada, ceny rosną – pisaliśmy w „Sztafecie” we wrześniu 2014 r., komentując zmieniającą się wielkość poboru z miejskich ujęć i wysokość opłat za wodę. Praktyka była bowiem dotąd taka, że MZK, by zarobić choćby 1 proc. procent marży na sprzedaży wody, musiał co jakiś czas podnosić jej ceny, gdyż koszty stałe tej biznesowej działalności bynajmniej mu nie spadały (od 2008 do 2014 r. opłaty za wodę wzrosły w Stalowej Woli dwukrotnie)…

