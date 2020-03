„Szybciej” nie zawsze znaczy „lepiej” i „sprawiedliwie. Prawnicy o zmianach w kwestii doręczania pism komorniczych

Przewlekłość rozpatrywania spraw przez sądy oraz powiązane z nimi instytucje stanowi jeden z najczęściej podnoszonych zarzutów wobec rodzimego wymiaru sprawiedliwości. Nie wszystkie przepisy, które w zamierzeniu miały poprawiać ten stan rzeczy, rzeczywiście pomagały obywatelom. Bardzo dobrym przykładem są tutaj reguły opisujące uznanie doręczenia pisma komorniczego. A raczej „były”, gdyż niedawno w życie weszły poważne zmiany – przez ekspertów określane jako „rewolucyjne”.

Przeciwko Tobie toczy się postępowanie, a Ty żyjesz w błogiej nieświadomości. Tak, to było dopuszczalne

Przepisy obowiązujące przed nowelizacją można streścić następująco: jeżeli doręczyciel nie zastał pozwanego pod ustalonym wcześniej adresem zamieszkania, zostawiał awizo. Nie zgłoszenie się po przesyłkę przez określony czas wiązało się z drugą próbą wręczenia pisma – i ponownego pozostawienia zawiadomienia, z wyraźnie oznaczoną datą oczekiwania na osobisty odbiór. Przekroczenie tego terminu sprawiało, że sąd uznawał pismo za doręczone do adresata i uruchamiał dalsze procedury komornicze. Miał to być sposób na zdyscyplinowanie dłużników, którzy celowo unikali wręczenia pisma.

Takie rozwiązanie było mocno niedoskonałe. Jak tłumaczy Kancelaria Prawna AIF de facto fikcyjne doręczenia to jawne zaprzeczenie zasad elementarnej sprawiedliwości, jaka powinna panować w państwie prawa. Dochodziło do egzekucji komorniczych, również w asyście funkcjonariuszy policji, których rzekomi dłużnicy nijak nie mogli się spodziewać. Skala najróżniejszych nadużyć była na tyle duża, że dotychczasowy system zastąpiono nowym.

Według ekspertów z kancelarii prawnej na nowelizacji skorzystają wszystkie zainteresowane strony

Od tej pory, po upływie drugiego terminu wskazanego na awizo, obowiązek doręczenia pisma spocznie na komorniku. Wprawdzie powód-wierzyciel będzie musiał ponieść dodatkowe koszty wydłużonego postępowania (obecnie jest to 60 zł za zlecenie początkowe, plus ew. 40 zł za ustalenie aktualnego adresu pobytu pozwanego), to cała suma zostanie zwrócona później przez dłużnika. Dostarczenie wezwania stało się warunkiem koniecznym, aby dalej prowadzić sprawę – inaczej zostanie ona zawieszona. Wystarczy wtedy w ciągu 30 dni złożyć do sądu wniosek o wznowienie postępowania, by młyny sprawiedliwości znów zaczęły mielić. Zdaniem ekspertów nowe regulacje spowodują, że zadłużeniu przestaną unikać przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Faktyczne rezultaty zmian przepisów o doręczeniu komorniczym będzie można rzetelnie ocenić dopiero po dłuższym czasie obowiązywania nowelizacji.