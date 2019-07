Szturm na bank

Nerwy, krzyki i przepychanie miały miejsce we wtorek pod Bankiem Spółdzielczym w Grębowie. Zdezorientowani klienci czekali na otwarcie placówki całą noc i nie bacząc na tracone odsetki, likwidowali odłożone na czarną godzinę depozyty, wypłacali oszczędności i zlecali przelewy. Wśród zgromadzonych słychać było plotki o pieniądzach przepuszczonych w kasynie i z niepokojem wyglądano konwoju z gotówką.

To co działo się pod Bankiem Spółdzielczym w Grębowie w miniony wtorek trudno opisać słowami. Tłum nerwowo oczekujących na możliwość wejścia do budynku klientów czekał nawet kilkanaście godzin. Najbardziej przestraszeni niejasną sytuacją i krążącymi po okolicy plotkami przybyli tu jeszcze w poniedziałek wieczorem. Komitet kolejkowy ułożył listę, na którą w krótkim czasie wpisało się kilkadziesiąt osób. Ostatni klienci obsłużeni zostali 8 lipca br. o godz. 19. Pracownicy banku nie wyszli jednak do domów, ale jeszcze do późnych godzin nocnych przebywali w placówce, co powodowało dodatkowe spekulacje.

We wtorek rano tłum liczył już ponad 100 osób. Placówkę otwarto około godz. 10 i wówczas pierwsi klienci weszli do środka. Drzwi za nimi jednak zamknięto z obawy przed wejściem całego tłumu.

– Stałam tu od wczoraj. Przyszłam o 18 i przestałam w kolejce całą noc. Nie chciałam wypłacać gotówki, ale zrobić przelew. Dziś go zrobiłam, więc jestem zadowolona. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Ludzie się denerwują, bo od kilku dni krąży po okolicy plotka, że bank ma problemy z wypłacalnością środków. Wolałam nie ryzykować – powiedziała klientka, która weszła jako jedna z pierwszych do banku we wtorkowe przedpołudnie…

