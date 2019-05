Sztandar dla kłyżowskiej szkoły [ZDJĘCIA]

30 kwietnia w Kłyżowie (gmina Pysznica) został poświęcony i przekazany sztandar dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uroczystości rozpoczęła msza święta. Tuż po niej gości i całą społeczność szkolną powitała w murach szkoły dyrektor Bożena Kapuścińska. Była to również okazja do świętowania 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. „Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów” – te słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, wyszyte na sztandarze, były mottem pięknej części artystycznej. Młodzi artyści przypomnieli losy naszej ojczyzny nie tylko słowem, ale także i tańcem. Nie zabrakło pieśni okolicznościowych, które we wzruszający sposób przybliżyły atmosferę minionych lat. Uczniowie zapewnili, że dalszą nauką i pracą chcą służyć Bogu i Ojczyźnie, zgodnie z myślą Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Pierwsza po Bogu miłość należy się Ojczyźnie i pierwsza po Bogu służba należy się dzieciom własnego narodu”.

Sztandar ufundowali mieszkańcy Kłyżowa, Olszowca i Zasania. Inicjatorem fundacji była Rada Rodziców.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych: Janina Sagatowska – senator RP, Krzysztof Skrzypek – przewodniczący Rady Gminy, Łukasz Bajgierowicz – wójt gminy Pysznica, Witold Pietroniec – zastępca wójta gminy, Marta Pawleniak – sekretarz gminy oraz radni i sołtysi z gminy Pysznica.