Sztafeta SKB Stalowa Wola pierwsza w Polsce!

W sobotę, 14 września, na dwunastu stadionach lekkoatletycznych w Polsce, odbywał się 5. PKO Bieg Charytatywny – bieg sztafetowy, w którym udział mogły brać 5-osobowe drużyny, składające się z osób, które najpóźniej w dniu biegu ukończyły 14 lat. Bieg na 400 metrowej bieżni trwał 1 godzinę. Wygrywał ten, który przebiegł jak największą ilość okrążeń. Podczas piątej edycji, wspierano edukację pozaszkolną dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w 12 województwach, w których odbywała się ta impreza. Zebrane środki przekaże Fundacja PKO Banku Polskiego. Organizatorzy oszacowali wstępnie, że będzie to kwota około jednego miliona złotych.

Świetnie w Lublinie spisały się sztafety SKB Stalowa Wola. Do rywalizacji przystąpiła tam rekordowa ilość 98 sztafet. Łącznie w całym kraju sklasyfikowano 1144 drużyn.

W Lublinie „eskabowcy” wygrali w klasyfikacji sztafet męskich, mieszanych i damskich. W tym tę najważniejszą. Drużyna w składzie: Bogdan Dziuba, Arnold Perez, Mariusz Mierzwa, Szymon Żywko, Patryk Pawłowski zajęła pierwsze miejsce wśród sztafet męskich w Lublinie, pokonując w ciągu godziny 55 okrążenia i 102 metry. Był to najlepszy wynik w Polsce!

Pierwsze miejsce zajęła także sztafeta mieszana w składzie: Małgorzata Siembida, Stanisław Łańcucki, Piotr Proszowski, Tomasz Łeptuch, Paweł Krupa, Małgorzata Siembida – wynik 48 okrążeń 25 m.

Również sztafeta pań okazała się bezkonkurencyjna. Monika Rychlak-Bożek, Anna Sojka, Agnieszka Strzałka, Barbara Maziarz-Zając i Barbara Skrzypczak wygrały wynikiem 42 okrążenia i 300 m.

Kolejne okrążenia dołożyły dwie inne sztafety SKB Stalowa Wola. Drużyna w składzie: Ewa Urban, Andrzej Niemiec, Adam Szymański, Mieczysław Żurawski i Marian Krawczak pokonała 38 okrążeń i 320 m, a Monika Gawor, Artur Gawor, Beata Orłowska, Wojciech Orłowski i Barbara Wiatrowicz „zrobili” 37 „kółek” i 222 m. Ponadto Adam Szymański otrzymał nagrodę dla najstarszego uczestnika biegu.

Więcej o występach biegaczy SKB Stalowa Wola w Lublinie oraz w innych zawodach w papierowym wydaniu Sztafety w czwartek, 19 września