„Szprychą” do stolicy. Ze Stalowej Woli do Warszawy w 2 godziny

Planowany do budowy pod Warszawą Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko nowe lotnisko, ale też linie kolejowe. W ramach kolejowej części Programu CPK ma postać tzw. szprycha nr 6, łącząca Warszawę i CPK z Podkarpaciem i woj. świętokrzyskim. Powstanie 256 km nowych linii, a 269 km zostanie zmodernizowanych.

Pociągi z CPK, po przejechaniu przez Grójec, pojadą przez Warkę, Radom, a następnie Ostrowiec Świętokrzyski, Stalową Wolę i Nisko. Jadąc dalej, znajdziemy się w Rzeszowie.

Dzięki inwestycjom spółek CPK i PKP Polskie Linie Kolejowe, które zostały przewidziane w ramach szprychy nr 6, do sieci połączeń dalekobieżnych włączony zostanie Sanok.

– Założenia spółki CPK są takie, że podróż z Warszawy do Stalowej Woli skróci się niemal trzykrotnie (wyniesie 2 godz.), a do Rzeszowa ze stolicy dojedziemy w czasie o ponad 1,5 godz. krótszym niż obecnie (będzie to 2,5 godz.) – informuje Konrad Majszyk, dyrektor komunikacji i PR spółki CPK.

– Bardzo istotnie usprawni się skomunikowanie z centrum Polski m.in. Ostrowca Świętokrzyskiego, Rzeszowa i Sanoka – mówi Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. budowy CPK. – Szprycha nr 6 poprawi dostępność transportową woj. świętokrzyskiego i Podkarpacia, zapewniając szybsze podróże między miastami w regionie i do stolicy – dodaje.

Dla naszego regionu nie bez znaczenia jest fakt, że planowana „szprycha” ma połączyć Rzeszów z „czwórmiastem” (Sandomierz, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko).

To wszystko w ramach kolejowej części Programu CPK, która zakłada budowę ponad 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego Solidarność i Warszawy. Program kolejowy CPK obejmie 179 powiatów zamieszkanych łącznie przez 24 mln mieszkańców. W bezpośrednim zasięgu sieci CPK znajdzie się 62,2 proc., czyli prawie dwie trzecie mieszkańców Polski. Wszyscy mieszkańcy Polski będą w zasięgu stacji kolejowej w odległości nie większej niż 30 km od miejsca zamieszkania.

– Z ponad 100 polskich miast będziemy mogli bezpośrednio dojechać do Portu Lotniczego Solidarność i Warszawy w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Zadania realizowane w ramach Programu Kolejowego CPK pozwolą nam działać na rzecz zrównoważenia transportu w Polsce. Dzisiaj charakteryzuje się on niedostatecznym rozwojem kolei i opiera w nadmierny sposób na infrastrukturze drogowej – mówi Piotr Malepszak, pełniący obowiązki prezesa CPK.

W ramach etapu zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port Lotniczy Solidarność zdolności operacyjnej, wybudowane zostanie 140 km nowych linii, głównie na trasie Warszawa – CPK – Łódź. Pozostałe inwestycje kolejowe wpisane są w horyzont czasowy do 2040 r.

Każda z 10 kolejowych „szprych”, prowadzących do CPK, składać się będzie z nowych odcinków sieci oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury.

Na nowo wybudowanych odcinkach pociągi mają poruszać się z prędkością do 250 km/h, a na modernizowanych fragmentach do 160 km/h.