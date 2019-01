Szpitalna maszyna inwestycyjna

Otwarcie nowej izby przyjęć, prezentacja niedawno zakupionego sprzętu na oddział kardiologii inwazyjnej oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego to tematy, które poruszano na środowej konferencji prasowej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. Na spotkaniu obecny był minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Początkiem lutego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w drugim pawilonie szpitalnym rozpocznie pracę nowa izba przyjęć. Zadanie pochłonęło 700 tys. zł, z czego pół miliona złotych to środki z budżetu miasta Stalowa Wola, resztę wyłożył szpital. Starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny poinformował, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 lecznica pozyskała dofinansowanie na doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i zakup sprzętu medycznego dedykowanego głównie dzieciom i noworodkom. Łączna wartość obu projektów to ponad 3,2 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 2,7 mln zł, brakujące środki dołoży powiat.

W trakcie konferencji zaprezentowana została również nowa aparatura medyczna, która znalazła się na wyposażeniu oddziału kardiologii inwazyjnej prowadzonego przez lek. Marka Ujdę. Oddział zaczął pracę w 2006 roku. Łączny koszt zakupionego sprzętu to 970,6 tys. zł, z czego dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa to 776,4 tys. zł, pozostałe środki wyłożył powiat. W ramach tego zadania zakupiono aparat rentgenowski z ramieniem C, zestaw do holtera oraz zestaw do elektrokardiologicznych prób wysiłkowych z bieżnią. Nowe urządzenia zastąpiły mocno już zużyty sprzęt, na którym dotychczas pracował zespół oddziału kardiologii inwazyjnej.

– Pracujemy bardzo intensywnie, nie tylko dla potrzeb oddziału, ale też innych oddziałów, ambulatorium, czasami konsultujemy pacjentów z innych szpitali, dlatego też sprzęt który pracuje prawie 13 lat uległ eksploatacyjnemu zużyciu. To ważna chwila i nasza wielka radość, że udało się zakupić nowy sprzęt i są to niewątpliwie bardzo dobre inwestycje. O ile nad różnymi inwestycjami w sferze publicznej można dyskutować, o tyle ta sprawa jest bezdyskusyjna – mówił lek. Marek Ujda.

– Nie zdradzę pewnie wielkiej tajemnicy jak powiem, że minister inwestycji i rozwoju urodził się w tym szpitalu. Wiemy jak potężne potrzeby nadal są w Polsce w stosunku do sektora zdrowia, a szczególnie do kardiologii, bo pragnę tutaj wspomnieć, że około 175 tys. osób rocznie umiera na różnego rodzaju choroby związane z serce i pomimo tego, że mamy coraz lepszą opiekę medyczną właśnie w kardiologii, ten wskaźnik umieralności na tego typu choroby w Polsce nadal jest zbyt duży. Wszelkie wysiłki są tutaj naprawdę wskazane. Cieszę się, że ten obszar opieki zdrowotnej tutaj w Stalowej Woli nabrał dynamizmu. Jeżeli będziemy mogli pomóc z poziomu rządowego to na pewno pomożemy – mówił minister Kwieciński. Dodał również, że Polska wchodzi obecnie w nowy etap rozwoju kraju, a wydatki na służbę zdrowia klasyfikowane są jako wydatki prorozwojowe. Minister podkreślał, że każde miasto, które chce mieć silną pozycję rozwojową, chce być dobrym miejscem do życia, musi mieć dobrą opiekę zdrowotną.