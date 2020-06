Szpital przywraca planowe przyjęcia

Z dniem 1 czerwca 2020 roku przywrócone zostały planowe przyjęcia pacjentów do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, do Poradni Specjalistycznych oraz do Pracowni Diagnostycznych. Pacjenci będą przyjmowani zgodnie z wcześniej ustaloną kolejką oczekujących.

Personel szpitala będzie kontaktował się telefonicznie z pacjentem oczekującym w kolejce, informując o aktualnym terminie zaplanowanego pobytu w oddziale, wizyty w poradni lub w pracowni diagnostycznej. Telefonicznie będzie przeprowadzany wstępny wywiad epidemiologiczny i przekazane zostaną informuje o nowych obowiązujących zasadach przyjęć i przebywania na terenie szpitala.

Przebywanie na terenie szpitala/poradni/pracowni objęte jest szczególnym reżimem sanitarnym, określającym:

– przybycie najwcześniej 15 minut przed wyznaczoną godziną,

– konieczność posiadania maseczki ochronnej,

– wypełnienie ankiety,

– pomiar temperatury

– obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu na teren szpitala/poradni

– konieczność zachowania co najmniej 1,5-2m dystansu od innych osób.

Przyjęcia planowe do szpitala:

Pacjent posiadający skierowanie do szpitala kontaktuje się telefonicznie z sekretariatem oddziału (wykaz numerów na stronie internetowej Szpitala w Zakładce Oddziały), celem uzyskania szczegółowych informacji.

Wizyta w poradni specjalistycznej

Rejestracja pacjentów na wizytę do poradni specjalistycznych możliwa jest wyłącznie telefonicznie pod nr 15 843 32 65, 15 843 33 40. Nadal możliwe jest udzielanie porad ambulatoryjnych przy użyciu systemów teleinformatycznych.

Wizyta w Pracowni Endoskopowej, RTG, USG, TK

Pacjenci będą umawiani przez personel pracowni na dany dzień i godzinę.

Rejestracja RTG 15 843 32 28

Rejestracja TK 15 843 33 34

Rejestracja USG 15 843 32 33

Rejestracja do Pracowni Endoskopowej 15 843 32 49

Wejście do Pracowni przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Wizyta w Laboratorium Analitycznym

Pacjent posiadający skierowanie na badanie laboratoryjne wchodzi do Laboratorium od strony Przychodni Specjalistycznej (od ulicy Staszica).

Rehabilitacja

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Rehabilitacji i Fizykoterapii pod nr tel. 15 843 32 67.

AURA MEDIC – Rezonans Magnetyczny

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać pod nr tel.15 818 10 50.