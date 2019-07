Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy

Trwa rekrutacja wolontariuszy w ramach tegorocznej akcji Szlachetna Paczka. Osoby, które chcą pomóc mogą się zgłaszać do końca września. – W Szlachetnej Paczce tak naprawdę nie trzeba doświadczenia. To jest dobre miejsce, żeby tego doświadczenia nabrać. Wystarczy tylko lubić ludzi, potrafić słuchać i chcieć poznać tego drugiego człowieka – wyjaśnia Paweł Ptak, lider Rejonu Nisko.

Poszukiwania osób chętnych do działań w ramach Szlachetnej Paczki ruszyły w czerwcu i potrwają do końca września. Wolontariuszem może zostać każda osoba, która skończyła 18 lat i potrafi współpracować z innymi. Aby zostać wolontariuszem wystarczy wypełnić krótki formularz na stronie internetowej www.superw.pl, a następnie przyjść na rozmowę rekrutacyjną ze swoim przyszłym koordynatorem.

– Im szybciej wolontariusz wyśle zgłoszenie tym lepiej, ponieważ zanim zacznie działać musi przejść proces rekrutacji obejmujący m.in. rozmowę z liderem rejonu i wdrożenie – wyjaśnia Paweł Ptak.

A jakie zadania staną przed wolontariuszami? – Wraz z innymi wolontariuszami ze swojej okolicy będzie aktywnie uczestniczył w działaniach Szlachetnej Paczki. Dotrze do najbardziej potrzebujących rodzin oraz połączy je z tymi, którzy pragną im mądrze pomóc w ramach Szlachetnej Paczki oraz wraz z innymi wolontariuszami zorganizuje grudniowy Weekend Cudów Szlachetnej Paczki – wylicza lider rejonu Nisko i dodaje, że m.in. dzięki zaangażowaniu wolontariuszy tylko w zeszłym roku na terenie powiatu niżańskiego pomoc dotarła do aż 20 rodzin. Na Podkarpaciu darczyńcy Szlachetnej Paczki w zeszłym roku obdarowali 737 rodzin, zaś w całej Polsce takich rodzin było przeszło 16 tysięcy.

– Do Szlachetnej Paczki włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Docieramy do prawdziwej biedy, tej ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy. W Polsce nie brakuje osób, które nauczyły się wyglądać na ubogie i dzięki wzbudzaniu litości, zarabiają na swojej „biedzie”. Takim ludziom nie pomagamy – zaznacza Paweł Ptak. – W Paczce zwracamy szczególną uwagę na historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji, dochód przypadający na jednego członka rodziny, postawę, to czy rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuację, oraz przynależność do jednej z tzw. kategorii biedy, które określają sytuację rodziny.

Jak wyjaśnia lider rejonu Nisko, Szlachetna Paczka organizowana jest lokalnie tam, gdzie znalazły się osoby, które podjęły się budowania rejonu. Osoby te – liderzy rejonu- wraz z wolontariuszami poszukują w lokalnej społeczności rodzin w najtrudniejszej sytuacji. Nawiązują przy tym współprace z miejscowymi placówkami pomocowym, edukacyjnymi, pedagogami, ośrodkami pomocy społecznej, parafiami itp. Osoby zaangażowane w działalność tych instytucji są w stanie wskazać rodziny najbardziej potrzebujące, ponieważ znają ich historie. To, co ważne, rodzina nie może zgłosić się sama. Rodzina może też zostać zgłoszona przez instytucję np. jednostkę pomocową lub inną osobę przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej. Zgłoszenie rodziny nie jest równoznaczne z włączeniem jej do projektu. Taka decyzja podejmowana jest dopiero po spotkaniach wolontariuszy z rodziną.

Baza rodzin, którym w tym roku będzie można pomóc zostanie otwarta w połowie listopada, zaś Weekend Cudów, podczas którego paczki trafiają do rodzin odbędzie się 7 i 8 grudnia.